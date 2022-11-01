Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» будет перенесён

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вчера, 13:32

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переносе товарищеского матча с иранским «Сепаханом» на другую дату, так как в этот день петербургский клуб сыграет с московским «Спартаком» в Кубке России.

Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдём. Кубок уже переносить невозможно, поэтому матч будет перенесен.