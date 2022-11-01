Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» будет перенесён

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переносе товарищеского матча с иранским «Сепаханом» на другую дату, так как в этот день петербургский клуб сыграет с московским «Спартаком» в Кубке России.
Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдём. Кубок уже переносить невозможно, поэтому матч будет перенесен.
27 октября было объявлено о том, что «Зенит» проведёт матч с «Сепаханом» в Иране 27 ноября. В понедельник пресс-служба РФС сообщила, что «Зенит» в этот день сыграет со «Спартаком» в матче 6-го тура Кубка России.