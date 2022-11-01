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Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» будет перенесён

вчера, 13:32

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переносе товарищеского матча с иранским «Сепаханом» на другую дату, так как в этот день петербургский клуб сыграет с московским «Спартаком» в Кубке России.

Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдём. Кубок уже переносить невозможно, поэтому матч будет перенесен.

27 октября было объявлено о том, что «Зенит» проведёт матч с «Сепаханом» в Иране 27 ноября. В понедельник пресс-служба РФС сообщила, что «Зенит» в этот день сыграет со «Спартаком» в матче 6-го тура Кубка России.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:10
На матч с Ираном можно было послать дублирующий состав. Слава Богу, скамейка позволяет выставить и три команды без ущерба основной.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44, ред.
Можно было бы посмотреть - интересно. Недеюсь, проведут матч в ближайшее время.
Гость
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