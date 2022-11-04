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сегодня, 01:41

Определились участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций.

«Арсенал» (Англия) , «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия) вышли в 1/8 финала.

Вторые места в своих группах взяли ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Унион» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Нант» (Франция) и «Монако» (Франция). Эти команды сыграют в стыковых матчах с клубами, которые заняли 3-е место в Лиге чемпионов. К таковым относятся:

«Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Ювентус» (Италия).

В 1/8 финала Лиги Конференций вышли 8 победителей групп: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция), «Слован» (Словакия).

В раунд стыковых матчей вышли 8 команд, занявшие вторые места в своих квартетах: «Фиорентина» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Днепр-1» (Украина), «Гент» (Бельгия), ЧФР (Румыния), «Базель» (Швейцария). Эти команды сыграют в стыковых матчах с клубами, которые заняли 3-е место в Лиге Европы. К таковым относятся:

«Буде-Глимт» (Норвегия), « АЕК » Ларнака (Кипр), «Лудогорец» (Болгария), «Брага» (Португалия), «Шериф» (Молдова), «Лацио» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Трабзонспор» (Турция).

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 7 ноября, жеребьевка 1/8 финала – 24 февраля.