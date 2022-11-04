Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЛига Европы 2022/2023

Определились участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций

сегодня, 01:41

Определились участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций.

«Арсенал» (Англия) , «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия) вышли в 1/8 финала.

Вторые места в своих группах взяли ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Унион» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Нант» (Франция) и «Монако» (Франция). Эти команды сыграют в стыковых матчах с клубами, которые заняли 3-е место в Лиге чемпионов. К таковым относятся:

«Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Ювентус» (Италия).

В 1/8 финала Лиги Конференций вышли 8 победителей групп: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция), «Слован» (Словакия).

В раунд стыковых матчей вышли 8 команд, занявшие вторые места в своих квартетах: «Фиорентина» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Днепр-1» (Украина), «Гент» (Бельгия), ЧФР (Румыния), «Базель» (Швейцария). Эти команды сыграют в стыковых матчах с клубами, которые заняли 3-е место в Лиге Европы. К таковым относятся:

«Буде-Глимт» (Норвегия), «АЕК» Ларнака (Кипр), «Лудогорец» (Болгария), «Брага» (Португалия), «Шериф» (Молдова), «Лацио» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Трабзонспор» (Турция).

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 7 ноября, жеребьевка 1/8 финала – 24 февраля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» будет перенесён
01 ноября
ОфициальноМатч сборных России и Боснии и Герцеговины в ноябре не состоится
31 октября
СлухиМолодёжная сборная России может сыграть товарищеский матч с Сербией
30 октября
Официально«Байер» проведёт товарищеский матч с новым клубом МЛС
28 октября
ОфициальноРоссия проведёт матч с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября
28 октября
Матч Лиги Конференций «Словацко» — «Кёльн» перенесён из-за тумана
27 октября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:56
Ох и рубилово будет ближе к финалу, если большинство топов останется, допустим МЮ, Юве, Барса, Арсенал, Севилья, Аякс, Рома и пускай Бетис или Ренн в 1/4. Это уровень бывшего кубка УЕФА, где на поздних стадиях не удивляли матчи типа Милан - Боруссия или Барса - Ливерпуль, а в 90-х до расширения ЛЧ в 1998 году там вообще полно топов было, ведь в ЛЧ только чемпионы играли, и по идее кубок УЕФА даже сильнее был по составу участников, это как сейчас в ЛЧ будут Ференцвароши и Стяуа с Русенборгами, а в ЛЕ помимо тех, кто уже есть, ещё бы играли Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, Атлетико, Интер, Наполи, Боруссия, Бенфика и другие, и вот вся эта компания бы разыгрывала один типа не очень престижный кубок. Ну ладно там ещё КОК был, так что некоторые топы туда попадали, но всё равно все три турнира были хороши, даже жаль что КОК отменили, было справедливо что обладатели кубков между собой играли. Всё равно УЕФА в итоге опять третий турнир замутили, ещё более объёмный, там то только игры на вылет были, а сейчас ещё групповой турнир пройти надо и лишние матчи играть в ЛК
протон
протон
сегодня в 06:55
Барселона - Манчестер Юнайтед, стыки за плей-офф Лиги Европы)))
Горожане
Горожане
сегодня в 03:26
Не плохая компания собралась.
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 02:06, ред.
Уважаемые участники конкурса прогнозов!

Просьба проверить актуальность указанного в анкете электронного почтового ящика и доступа к нему. Также, в анкете теперь точный адрес проживания указывать не нужно, достаточно дом или район.
Вся необходимая информация для получения приза, будет отправлена вам на электронную почту. Не забывайте проверять ваш ящик в начале месяца.

Оставшейся тройке призёров сентябрьского конкурса посылки уже отправлены (проверьте почту, в случае недоступности почтового ящика, пишите в любом материале с тегом "конкурс_прогнозов").
В связи с текущими изменениями, за октябрь отправка будет немного позже.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:04
Ну что ж будем ждать стадию плей-офф!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 