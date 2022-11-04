Определились участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций.
«Арсенал» (Англия) , «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия) вышли в 1/8 финала.
Вторые места в своих группах взяли ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Унион» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Нант» (Франция) и «Монако» (Франция). Эти команды сыграют в стыковых матчах с клубами, которые заняли 3-е место в Лиге чемпионов. К таковым относятся:
«Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Ювентус» (Италия).
В 1/8 финала Лиги Конференций вышли 8 победителей групп: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция), «Слован» (Словакия).
В раунд стыковых матчей вышли 8 команд, занявшие вторые места в своих квартетах: «Фиорентина» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Днепр-1» (Украина), «Гент» (Бельгия), ЧФР (Румыния), «Базель» (Швейцария). Эти команды сыграют в стыковых матчах с клубами, которые заняли 3-е место в Лиге Европы. К таковым относятся:
«Буде-Глимт» (Норвегия), «АЕК» Ларнака (Кипр), «Лудогорец» (Болгария), «Брага» (Португалия), «Шериф» (Молдова), «Лацио» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Трабзонспор» (Турция).
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 7 ноября, жеребьевка 1/8 финала – 24 февраля.
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Просьба проверить актуальность указанного в анкете электронного почтового ящика и доступа к нему. Также, в анкете теперь точный адрес проживания указывать не нужно, достаточно дом или район.
Вся необходимая информация для получения приза, будет отправлена вам на электронную почту. Не забывайте проверять ваш ящик в начале месяца.
Оставшейся тройке призёров сентябрьского конкурса посылки уже отправлены (проверьте почту, в случае недоступности почтового ящика, пишите в любом материале с тегом "конкурс_прогнозов").
В связи с текущими изменениями, за октябрь отправка будет немного позже.