Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тарханов оценил вероятность перехода Сычевого в «Торпедо»

вчера, 20:43

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов оценил вероятность перехода нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Торпедо».

«Торпедо» может вылететь из РПЛ, а «Оренбург» всё-таки идёт в середине турнирной таблицы и скорее всего, плюс-минус там же и будет. Плюс Сычевой подписал контракт до 2024 года. 100 миллионов рублей отступных сейчас могут заплатить далеко не все. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – только ведущие клубы смогут потянуть такую сумму. Для всех клубов ниже пятого места – это большая сумма.

Нужно, чтобы Владимир выдавал стабильную игру, стабильно забивал. К тому же у нас есть примеры и Агаларова, и Кассьеры. В «Сочи» Матео забивал, а в «Зените» сейчас даже не выходит на поле. Есть такие игроки, которые могут играть в любом клубе, а есть те, кто может играть только в одном.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Самедов: «Почему должен пропасть интерес к сборной? Что есть, то есть»
Сегодня, 14:59
Пименов: «В матче „Динамо“ — ЦСКА всё определит первый гол»
Сегодня, 13:26
Корнаухов: «У Головина высокий потенциал. Его сдерживают травмы»
Сегодня, 12:46
Бушманов: «Очевидно, что сборная России должна выиграть у Таджикистана»
Сегодня, 12:27
Хомуха: «Головин перерос „Монако“? Это обывательский взгляд»
Сегодня, 11:26
Григорян: «При Йокановиче „Динамо“ не сможет стать вторым в РПЛ»
Сегодня, 10:59
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:52
Торпедо тут явно не при чём
lotsman
lotsman
вчера в 22:21
Сычевого сватают во все команды.
pomor45
pomor45
вчера в 22:21
Что бы кто какую ересь не вякнул, всё тащат читателю. Видно держат за дурака, любящего читать - неважно что.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:10
Не вижу смысла в таком переходе, Оренбург сейчас перспективней
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:03
Зачем это ему??? В столицу надо чуть попозже.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 20:56
Туда он явно не перейдёт, ему нет смысла переходить в клуб являющийся на данный момент аутсайдером лиги в которой выступает который сейчас в целом послабее его нынешнего клуба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 