Тарханов оценил вероятность перехода Сычевого в «Торпедо»

Экс-тренер «Урала» оценил вероятность перехода нападающего «Оренбурга» в «Торпедо».

«Торпедо» может вылететь из РПЛ , а «Оренбург» всё-таки идёт в середине турнирной таблицы и скорее всего, плюс-минус там же и будет. Плюс Сычевой подписал контракт до 2024 года. 100 миллионов рублей отступных сейчас могут заплатить далеко не все. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – только ведущие клубы смогут потянуть такую сумму. Для всех клубов ниже пятого места – это большая сумма.

Нужно, чтобы Владимир выдавал стабильную игру, стабильно забивал. К тому же у нас есть примеры и Агаларова, и Кассьеры. В «Сочи» Матео забивал, а в «Зените» сейчас даже не выходит на поле. Есть такие игроки, которые могут играть в любом клубе, а есть те, кто может играть только в одном.