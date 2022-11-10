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Булыкин: «Главное, что сейчас Сычевой приносит пользу своему клубу»

вчера, 18:39

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в топ-клуб РПЛ.

Если будет хорошее предложение, то, конечно, ему стоит переходить в другой клуб. Если нет, то лучше остаться в «Оренбурге», тут его все знают и доверяют. Хочется, чтобы он не попал в ту ситуацию, в которой оказался Агаларов. Вопрос в том, кто пригласит к себе Сычевого. Главное, что сейчас он забивает и приносит пользу своему клубу. Надеюсь, он продолжит так и дальше. Ему нужно не обращать внимание на то, что пишут, говорят, а просто делать свою работу. Посмотрим, как он еще проявит себя в сборной.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:35
И чего в нём только нашли ? С чего такая возня вокруг Сычевого ? К концу сезона никто его фамилию и не вспомнит ,а в следующем сезоне и подавно ! Много мы сейчас слышим про Агаларова ? То же самое будет и с Сычевым .
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:16
Его пока никто никуда не зовёт. К чему такой шум подняли? Для пиара?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Ни один "большой" клуб не сделает предложения с гарантией места в основе...
Так что коль не готов к конкуренции и не чувствуешь в себе потенциал стопроцентно использовать шанс - лучше не уходить.......
shlomo
shlomo
вчера в 18:49, ред.
Лучше быть Иван Иванычем в деревне, чем Ванькой в городе...

Сычёвому не стоит пока за журавлём в небе тянуться. Время не пришло ещё. Пусть кормит и оберегает свою синицу в руках.

Ну а так что, интересно продлить контракт, чтобы уже зимой уйти в другой клуб? Сколько там Агаларова в прошлом сезоне сватали.

У него всё в клубе сейчас получается, вызвали в сборную. Зачем куда-то дёргаться зимой? Доиграй сезон спокойно, а летом уже смотри.
Гость
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