Булыкин: «Главное, что сейчас Сычевой приносит пользу своему клубу»

Экс-футболист «Локомотива» высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» в топ-клуб РПЛ .

Если будет хорошее предложение, то, конечно, ему стоит переходить в другой клуб. Если нет, то лучше остаться в «Оренбурге», тут его все знают и доверяют. Хочется, чтобы он не попал в ту ситуацию, в которой оказался Агаларов. Вопрос в том, кто пригласит к себе Сычевого. Главное, что сейчас он забивает и приносит пользу своему клубу. Надеюсь, он продолжит так и дальше. Ему нужно не обращать внимание на то, что пишут, говорят, а просто делать свою работу. Посмотрим, как он еще проявит себя в сборной.