Булыкин: «Главное, что сейчас Сычевой приносит пользу своему клубу»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в топ-клуб РПЛ.
Если будет хорошее предложение, то, конечно, ему стоит переходить в другой клуб. Если нет, то лучше остаться в «Оренбурге», тут его все знают и доверяют. Хочется, чтобы он не попал в ту ситуацию, в которой оказался Агаларов. Вопрос в том, кто пригласит к себе Сычевого. Главное, что сейчас он забивает и приносит пользу своему клубу. Надеюсь, он продолжит так и дальше. Ему нужно не обращать внимание на то, что пишут, говорят, а просто делать свою работу. Посмотрим, как он еще проявит себя в сборной.
Сычёвому не стоит пока за журавлём в небе тянуться. Время не пришло ещё. Пусть кормит и оберегает свою синицу в руках.
Ну а так что, интересно продлить контракт, чтобы уже зимой уйти в другой клуб? Сколько там Агаларова в прошлом сезоне сватали.
У него всё в клубе сейчас получается, вызвали в сборную. Зачем куда-то дёргаться зимой? Доиграй сезон спокойно, а летом уже смотри.
Сычёвому не стоит пока за журавлём в небе тянуться. Время не пришло ещё. Пусть кормит и оберегает свою синицу в руках.
Ну а так что, интересно продлить контракт, чтобы уже зимой уйти в другой клуб? Сколько там Агаларова в прошлом сезоне сватали.
У него всё в клубе сейчас получается, вызвали в сборную. Зачем куда-то дёргаться зимой? Доиграй сезон спокойно, а летом уже смотри.