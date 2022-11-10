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Масалитин высказался о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА

вчера, 19:32

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в стан «красно-синих».

Мог бы я представить Дзюбу в футболке ЦСКА? Дзюба играл в «Томи», «Ростове», тульском «Арсенале», «Спартаке» и, конечно, «Зените». И здесь не надо говорить о какой-то принадлежности. Если бы он играл в ЦСКА, забивал в каждой игре, его бы на руках носили и всем было бы без разницы, чей он воспитанник.

Если бы он пришёл и не забивал бы — ему бы, конечно же, припомнили всю его подноготную. От любви до ненависти один шаг и точно так же наоборот.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:37
Нахрена этот пиндос нам нужен забивной или не забивной, пусть чухает к себе в спартак.
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:29
Дзюба прям нарасват, звезда экрана ! !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:20
Как там Шнур пел ?"Ехай на..."???
lotsman
lotsman
вчера в 20:14
Дзюба сегодня герой дня, прям звезда экрана.))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
Интересно всех экспертов опросили насчёт Дзюбы или ещё нет!
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