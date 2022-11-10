Масалитин высказался о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» в стан «красно-синих».

Мог бы я представить Дзюбу в футболке ЦСКА ? Дзюба играл в «Томи», «Ростове», тульском «Арсенале», «Спартаке» и, конечно, «Зените». И здесь не надо говорить о какой-то принадлежности. Если бы он играл в ЦСКА , забивал в каждой игре, его бы на руках носили и всем было бы без разницы, чей он воспитанник.

Если бы он пришёл и не забивал бы — ему бы, конечно же, припомнили всю его подноготную. От любви до ненависти один шаг и точно так же наоборот.