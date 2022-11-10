Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тарханов: «Представить Дзюбу в ЦСКА можно»

вчера, 19:46

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможный переход бывшего игрока «Зенита» Артема Дзюбы в ЦСКА.

Представить Дзюбу в ЦСКА можно, потому что он хороший нападающий. «Зениту» он не пригодился, но «армейцам» мог бы помочь. Правда, у них есть Чалов, Заболотный. На самом деле, мне кажется, что данную информацию распространил агент Артёма. Но я не знаю, насколько она правдива.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Самедов: «Почему должен пропасть интерес к сборной? Что есть, то есть»
Сегодня, 14:59
Пименов: «В матче „Динамо“ — ЦСКА всё определит первый гол»
Сегодня, 13:26
Корнаухов: «У Головина высокий потенциал. Его сдерживают травмы»
Сегодня, 12:46
Бушманов: «Очевидно, что сборная России должна выиграть у Таджикистана»
Сегодня, 12:27
Хомуха: «Головин перерос „Монако“? Это обывательский взгляд»
Сегодня, 11:26
Григорян: «При Йокановиче „Динамо“ не сможет стать вторым в РПЛ»
Сегодня, 10:59
Сортировать
Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 22:26
В нашем чемпионате представить можно всё что угодно, кроме одного - Дзюба за малый интерес играть не будет.
Сп62
Сп62
вчера в 22:19
Всё правильно, но решаем не МЫ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:13
Представить можно,а нужен ли он ЦСКА,вот вопрос.
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:53
Представить можно,но сон в эти сутки не гарантирован.
ДСА
ДСА
вчера в 20:37
Шумел камыш, деревья гнулись.... А дубы-колдуны как стояли так и будут стоять...
Futurista
Futurista
вчера в 20:31
Да уж.. Дзюба конь то здоровый)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:28, ред.
Тарханов: «Представить Дзюбу в ЦСКА можно».
Даже как-то странно слушать такие мысли о человеке который сам играл в футбол и был главным тренером.

Дзюба после перехода из Спартака в Зенит, тоже не нёс каких-то радужных перспектив для команды в большинстве высказываний болельщиков и специалистов. Но, как часто бывает, нашёлся в Зените партнёр в лице Азмуна, с кем они можно сказать рвали защитные редуты соперников. И это был и в правду звёздный час как Дзюбы так и Азмуна. Это есть тот случай когда, как говорится, совпали звёзды.

Вот а сейчас разорвался этот тандем, где один уехал в Германию и пропал, другой в Турцию, не прошло и трёх месяцев как расторг контракт с клубом. Теперь ситуация с ЦСКА, в которой непонятный Заболотный, который играл, забивал, в общем давал результат, с приходом в ЦСКА стал бесполезной единицей на поле и нагрузкой в финансовой ведомости клуба. За вечно прогрессирующего молодого, перспективного Чалова , отдельная рубрика - " Стремящийся " !

Так что с Дзюбой в ЦСКА лаборатория с экспериментами закрыта. Для ЦСКА нужны свои Вагнер Лавы с Ивицей Оличем. Остальное всё это только временщики или опытные образцы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:23
Дзюбу вообще трудно себе представить . ))
МапС
МапС
вчера в 20:18
В конюшне Дзюбу он представил
И так, и сяк его поставил ...
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:16
Палец достаточно толстый и жирный - надолго хватит.
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
Представить Дзюбу можно где угодно, но невозможно представить, чем займутся журналисты без него.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:07
Свят-свят! Что мне тогда,переходить болеть за "Спартак"???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:03
"Представить Дзюбу в ЦСКА можно, потому что он хороший нападающий. Но представить ЦСКА с Дзюбой невозможно, потому что ЦСКА хорошая команда."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:02
Если коротко, то ИСКЛЮЧЕНО. И дело не в том хороший он , или плохой игрок. Дело в том, что он личность отвратительная и гнусная.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:02
Это очень скверная шутка.
shlomo
shlomo
вчера в 19:52
Где ЦСКА и где Дзюба.... пора заканчивать это обсуждение высосаное из пальца
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 