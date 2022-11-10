Тарханов: «Представить Дзюбу в ЦСКА можно».

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможный переход бывшего игрока «Зенита» Артема Дзюбы в ЦСКА.
Представить Дзюбу в ЦСКА можно, потому что он хороший нападающий. «Зениту» он не пригодился, но «армейцам» мог бы помочь. Правда, у них есть Чалов, Заболотный. На самом деле, мне кажется, что данную информацию распространил агент Артёма. Но я не знаю, насколько она правдива.
Даже как-то странно слушать такие мысли о человеке который сам играл в футбол и был главным тренером.
Дзюба после перехода из Спартака в Зенит, тоже не нёс каких-то радужных перспектив для команды в большинстве высказываний болельщиков и специалистов. Но, как часто бывает, нашёлся в Зените партнёр в лице Азмуна, с кем они можно сказать рвали защитные редуты соперников. И это был и в правду звёздный час как Дзюбы так и Азмуна. Это есть тот случай когда, как говорится, совпали звёзды.
Вот а сейчас разорвался этот тандем, где один уехал в Германию и пропал, другой в Турцию, не прошло и трёх месяцев как расторг контракт с клубом. Теперь ситуация с ЦСКА, в которой непонятный Заболотный, который играл, забивал, в общем давал результат, с приходом в ЦСКА стал бесполезной единицей на поле и нагрузкой в финансовой ведомости клуба. За вечно прогрессирующего молодого, перспективного Чалова , отдельная рубрика - " Стремящийся " !
Так что с Дзюбой в ЦСКА лаборатория с экспериментами закрыта. Для ЦСКА нужны свои Вагнер Лавы с Ивицей Оличем. Остальное всё это только временщики или опытные образцы.
Даже как-то странно слушать такие мысли о человеке который сам играл в футбол и был главным тренером.
Дзюба после перехода из Спартака в Зенит, тоже не нёс каких-то радужных перспектив для команды в большинстве высказываний болельщиков и специалистов. Но, как часто бывает, нашёлся в Зените партнёр в лице Азмуна, с кем они можно сказать рвали защитные редуты соперников. И это был и в правду звёздный час как Дзюбы так и Азмуна. Это есть тот случай когда, как говорится, совпали звёзды.
Вот а сейчас разорвался этот тандем, где один уехал в Германию и пропал, другой в Турцию, не прошло и трёх месяцев как расторг контракт с клубом. Теперь ситуация с ЦСКА, в которой непонятный Заболотный, который играл, забивал, в общем давал результат, с приходом в ЦСКА стал бесполезной единицей на поле и нагрузкой в финансовой ведомости клуба. За вечно прогрессирующего молодого, перспективного Чалова , отдельная рубрика - " Стремящийся " !
Так что с Дзюбой в ЦСКА лаборатория с экспериментами закрыта. Для ЦСКА нужны свои Вагнер Лавы с Ивицей Оличем. Остальное всё это только временщики или опытные образцы.