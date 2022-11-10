Тарханов: «Представить Дзюбу в ЦСКА можно».

Экс-тренер «Урала» прокомментировал возможный переход бывшего игрока «Зенита» в ЦСКА .

Представить Дзюбу в ЦСКА можно, потому что он хороший нападающий. «Зениту» он не пригодился, но «армейцам» мог бы помочь. Правда, у них есть Чалов, Заболотный. На самом деле, мне кажется, что данную информацию распространил агент Артёма. Но я не знаю, насколько она правдива.