Масалитин поделился мнением об игре Комличенко

Бывший футболист ЦСКА дал оценку выступлению нападающего «Ростова» .

В «Ростове» говорят, что на Комличенко часто не свистят? Судьи смотрят на манеру игры нападающего, кто может симулировать, а кто нет. Репутация футболиста очень важна. Комличенко подставляется со своими габаритами, он сознательно идет на нарушение со стороны соперника, рискует получить травму.

У каждой команды может набраться много претензий в адрес судейства. В этом сезоне разве что «Спартак» и «Зенит» пока могут быть довольны работой арбитров. Но видно, что на Комличенко очень много незасчитанных фолов.