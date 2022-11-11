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Масалитин поделился мнением об игре Комличенко

вчера, 08:52

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин дал оценку выступлению нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

В «Ростове» говорят, что на Комличенко часто не свистят? Судьи смотрят на манеру игры нападающего, кто может симулировать, а кто нет. Репутация футболиста очень важна. Комличенко подставляется со своими габаритами, он сознательно идет на нарушение со стороны соперника, рискует получить травму.

У каждой команды может набраться много претензий в адрес судейства. В этом сезоне разве что «Спартак» и «Зенит» пока могут быть довольны работой арбитров. Но видно, что на Комличенко очень много незасчитанных фолов.

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Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 16:14
Играет в силовой манере, техника слабовата.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:55
Уровень Комличенко средний, он слишком переоценен
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:58
Какую репутацию себе создал, так его и судят. Надо меньше симулировать, а доигрывать эпизоды до конца.
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