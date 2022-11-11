Роднина: «Профессиональные клубы не должны финансироваться государством»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила свои слова о том, что не приносящие плоды футбольные команды, которые финансируются из госбюджета, нужно закрыть.
Какие клубы закрывать? Вы что? Я ничего не хочу закрывать, ха-ха. Просто считаю, что на профессиональные футбольные клубы, так же как и хоккейные, тратить государственные деньги — неправильно.
Спонсорские деньги — другой вопрос. Я же говорю про государственные средства, и они должны идти на детский спорт, на подготовку резерва. А клуб, если профессиональный — должен учиться зарабатывать деньги сам. Даже если результаты высокие, это не значит, что нужно поддерживать из бюджета. Профессиональные клубы не должны финансироваться государством.
Я считаю, что из госбюджета у нас нет финансирования клубов, но есть вышеприведённая схема.
Я считаю, что из госбюджета у нас нет финансирования клубов, но есть вышеприведённая схема.
Ну а так что, ну так примите такие законы, чтобы у людей выросла платёжеспособность.И не только футбол, а весь профессиональный спорт. Заодно детским спортом попробуйте занятся, чтобы лимитные поленья больших денег не получали. Но вы там видеоигры решили запретить. Роднина настолько никчёмна, что даже Володьке Быстрову хватило ума по делу её приложить....
Ну а так что, ну так примите такие законы, чтобы у людей выросла платёжеспособность.И не только футбол, а весь профессиональный спорт. Заодно детским спортом попробуйте занятся, чтобы лимитные поленья больших денег не получали. Но вы там видеоигры решили запретить. Роднина настолько никчёмна, что даже Володьке Быстрову хватило ума по делу её приложить....
Помню, как то после победы на ОИ в Гренобле по хоккею, печатали состав : фамилия, спортивный разряд и профессия. Виктор Коноваленко, знаменитый Вратарь из Торпедо" Горький - плотник (наверняка последнего разряда) кто-то педагог, кто-то офицер.
А нынешние гребут, как в" Барсе", а играют как за колхоз. Нет, пора этих полуфабрикатов опустить на грешную землю.
Помню, как то после победы на ОИ в Гренобле по хоккею, печатали состав : фамилия, спортивный разряд и профессия. Виктор Коноваленко, знаменитый Вратарь из Торпедо" Горький - плотник (наверняка последнего разряда) кто-то педагог, кто-то офицер.
А нынешние гребут, как в" Барсе", а играют как за колхоз. Нет, пора этих полуфабрикатов опустить на грешную землю.