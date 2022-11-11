Роднина: «Профессиональные клубы не должны финансироваться государством»

Депутат Госдумы РФ объяснила свои слова о том, что не приносящие плоды футбольные команды, которые финансируются из госбюджета, нужно закрыть.

Какие клубы закрывать? Вы что? Я ничего не хочу закрывать, ха-ха. Просто считаю, что на профессиональные футбольные клубы, так же как и хоккейные, тратить государственные деньги — неправильно.

Спонсорские деньги — другой вопрос. Я же говорю про государственные средства, и они должны идти на детский спорт, на подготовку резерва. А клуб, если профессиональный — должен учиться зарабатывать деньги сам. Даже если результаты высокие, это не значит, что нужно поддерживать из бюджета. Профессиональные клубы не должны финансироваться государством.