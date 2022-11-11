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Роднина: «Профессиональные клубы не должны финансироваться государством»

вчера, 19:39

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила свои слова о том, что не приносящие плоды футбольные команды, которые финансируются из госбюджета, нужно закрыть.

Какие клубы закрывать? Вы что? Я ничего не хочу закрывать, ха-ха. Просто считаю, что на профессиональные футбольные клубы, так же как и хоккейные, тратить государственные деньги — неправильно.

Спонсорские деньги — другой вопрос. Я же говорю про государственные средства, и они должны идти на детский спорт, на подготовку резерва. А клуб, если профессиональный — должен учиться зарабатывать деньги сам. Даже если результаты высокие, это не значит, что нужно поддерживать из бюджета. Профессиональные клубы не должны финансироваться государством.

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протон
протон
сегодня в 06:22
Роднина которая выступала за принятие Фан-Ид. Не хочу, чтобы Роднина финансировалась государством
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:49
А кто тогда будет спонсорами...коль не спонсоры от недр и госкорпораций ??
Частная фабрика по производству балалаек или парихмакерская "Одуванчик"???

Все несметные богатства нажитые тут..так или иначе "государственные"...
Уважаемый депутат Роднина наверное опять на Запад оглядывается...))
На страны топ-5...с действующей рыночной экономикой и с несравнивыми доходами тамошнего населения с нашими....

Как в олигархической системе можно вообще делить деньги на частные и государственные ???

Тот же условный Федун что до 40-ка лет недра в землю пихал....чтоб потом их достать обозвать частными и начать спонсировать клуб ???...))))

Да ладно...все понимают...если клубы соскочат с государственного финансирования (госкорпораций...обл.бюджетов и пр.) - то даже арены содержать будет не на что...

Или вы депутаты отменили Фан Айди ...и разрешили продажу пива ???

Борьба с завышенными зарплатами не должна проходить в ущерб спорту...
Конечно проще всего всё запретить....вернуться к заболоченным аренам...установить низкий потолок зарплат...и вишенкой на верхушку торта - FAN ID....
И сидеть наслаждаться уничтоженным видом спорта....зато без завышенных доходов игроков...)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:26
А что толку от этой правды? Ирка,тебя уже запятнали,выходи!
bacek15
bacek15
вчера в 20:18
Убирать госфинансирование никак нельзя! Почему? Не знаю, но нельзя - это точно! )
Tostao
Tostao
вчера в 20:08, ред.
При Советах спортсмены большие профессионалы, чем сейчас, хотя считались любителями. Армейцы и динамовцы как бы служили и получали звания и соответствующую зарплату, помимо премиальных.
Помню, как то после победы на ОИ в Гренобле по хоккею, печатали состав : фамилия, спортивный разряд и профессия. Виктор Коноваленко, знаменитый Вратарь из Торпедо" Горький - плотник (наверняка последнего разряда) кто-то педагог, кто-то офицер.
А нынешние гребут, как в" Барсе", а играют как за колхоз. Нет, пора этих полуфабрикатов опустить на грешную землю.
minai
minai ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Точно! Надо скорее принять закон, чтобы у людей выросла платёжеспособность ! ))
shlomo
shlomo
вчера в 19:49
Она сказал очевидные вещи но забыла о себе сказать. Профессиональные депутаты, получавшие основной доход от работы в представительном органе, появились в Советском Союзе только в 1989 году, когда на альтернативной основе начали избираться Съезды народных депутатов СССР. А до этого в Депутаты избирались обычные люди,труженики совмещавшие свою основную работу с депутатской.Для многих граждан депутатство было почетной общественной обязанностью....

Ну а так что, ну так примите такие законы, чтобы у людей выросла платёжеспособность.И не только футбол, а весь профессиональный спорт. Заодно детским спортом попробуйте занятся, чтобы лимитные поленья больших денег не получали. Но вы там видеоигры решили запретить. Роднина настолько никчёмна, что даже Володьке Быстрову хватило ума по делу её приложить....
minai
minai
вчера в 19:47, ред.
Вот те квест, уважаемая Ирина : АО (например Газпром) , где контрольный пакет акций у государства, одновременно это АО - спонсор клуба (например Зенита), который приносит относительные плоды (например в ЧР).

Я считаю, что из госбюджета у нас нет финансирования клубов, но есть вышеприведённая схема.
Гость
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