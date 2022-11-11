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Д. Билялетдинов считает, что «Локомотив» может занять 9-е место в РПЛ

вчера, 17:08

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что «железнодорожники» не вылетят из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Не думаю, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ. Игроков в команде квалифицированных достаточно, просто они все разношерстно готовы. Кто-то недостаточно выкладывается, кто-то физически не готов, кто-то растерян. Надо всех под общий знаменатель подвести, и тогда команда выстрелит после перерыва.

Нужны точечные усиления и грамотная подготовка в зимней паузе. Но кем усилятся, надо понимать сейчас, потому что на сборы ехать уже через два месяца. Если все будет грамотно сделано, то я не сомневаюсь, что «Локомотив» займет где-то девятое место. Если зимняя подготовка будет провалена, то тут уже пан или пропал. Профессионалов в команде хватает, надо, чтобы они получили доступ к своим идеям.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 20:12
Чет я не совсем понял. Ему повестка пришла, он че уже дембель или ручки ножки отвалились? Или щас модно с войнушки интервью про футбол раздавать?
Zak11
Zak11
вчера в 18:16
Ну Динамо же вылетало. Никто не застрахован. Продолжат в том же духе - вылетят спокойно
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:30
Не фига себе Динияр - математик, просчитал для Локо место в конце сезона!🧐
em62qc5r2a6c
em62qc5r2a6c
вчера в 17:11
По нынешним временам ушатанную немцами дрезину и десятое вполне устроит
ДСА
ДСА
вчера в 17:09
И этот результат уже будет отличным достижением в текущей ситуации.
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