Д. Билялетдинов считает, что «Локомотив» может занять 9-е место в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» считает, что «железнодорожники» не вылетят из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Не думаю, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ . Игроков в команде квалифицированных достаточно, просто они все разношерстно готовы. Кто-то недостаточно выкладывается, кто-то физически не готов, кто-то растерян. Надо всех под общий знаменатель подвести, и тогда команда выстрелит после перерыва.

Нужны точечные усиления и грамотная подготовка в зимней паузе. Но кем усилятся, надо понимать сейчас, потому что на сборы ехать уже через два месяца. Если все будет грамотно сделано, то я не сомневаюсь, что «Локомотив» займет где-то девятое место. Если зимняя подготовка будет провалена, то тут уже пан или пропал. Профессионалов в команде хватает, надо, чтобы они получили доступ к своим идеям.