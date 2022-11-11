Мостовой: «„Локомотив“ может громко хлопнуть дверью в матче со „Спартаком“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Думаю, «Локомотив» сможет что-то противопоставить «Спартаку». Это последний в этом году матч чемпионата, потом футболисты уйдут на долгие и лишние каникулы. Ясно, что «Спартак» фаворит по игре, по очкам, но перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью в матче со «Спартаком». Команда же не может всё время играть плохо, тем более что с таким составом они могут быть намного выше.