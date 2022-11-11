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Мостовой: «„Локомотив“ может громко хлопнуть дверью в матче со „Спартаком“»

вчера, 17:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Думаю, «Локомотив» сможет что-то противопоставить «Спартаку». Это последний в этом году матч чемпионата, потом футболисты уйдут на долгие и лишние каникулы. Ясно, что «Спартак» фаворит по игре, по очкам, но перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью в матче со «Спартаком». Команда же не может всё время играть плохо, тем более что с таким составом они могут быть намного выше.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:34
а может из рельсы сойти
DaslerU
DaslerU
вчера в 20:40
А что, уже последний тур чемпионата? Я что-то пропустил или Мостовой что-то "пропустил"?
pomor45
pomor45
вчера в 19:22
Не всё же хлопать ушами, пора и дверью.
протон
протон
вчера в 19:15
Мостовой решил хлопнуть дверью на прощанье
minai
minai
вчера в 19:03, ред.
"Хлопнуть дверью", это когда клуб уже точно уходит, например в 1-ю лигу, и в ничего не значащей для себя игре обыгрывает другой более сильный клуб. А тут Мостовой сморозил очередной бред. Как-то так.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51
Раньше надо было хлопать дверью...перед носом немецких "специалистов"...
А теперь уж отставание от лидеров 20 очков...
Хлопай не хлопай....сезон потерян...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:51
А чего хлопать - ещё пол сезона впереди!
Futurista
Futurista
вчера в 17:48
Куда уходит Локо, что он будет "громко хлопать дверью"?)...в ФНЛ?...
rwrp9j3n4gsb
rwrp9j3n4gsb
вчера в 17:44
Скорее его Спартак громко хлопнет об дверь
Гость
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