Канчельскис: «„Зенит“ уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас»

Бывший футболист сборной России прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» , который заявил, что у «красно-белых» с «Зенитом» равные шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ .

Будет ли для «Спартака» мотивацией потеря очков «Зенита», который показал, что не непобедимый? Всё бывает случайно. «Зенит» – чемпион, а за второе и третье места будут бороться ЦСКА , «Спартак» и «Ростов». «Зенит» уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас. Спасибо большое им за чемпионство! А за второе-третье места будет борьба.