Канчельскис: «„Зенит“ уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что у «красно-белых» с «Зенитом» равные шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Будет ли для «Спартака» мотивацией потеря очков «Зенита», который показал, что не непобедимый? Всё бывает случайно. «Зенит» – чемпион, а за второе и третье места будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». «Зенит» уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас. Спасибо большое им за чемпионство! А за второе-третье места будет борьба.
Осечки всегда бывают. Были и у ЦСКА, и у «Ростова» осечки, вот и у «Спартака» будут. «Зенит» по всем параметрам сейчас чемпион, и им станет. Это не обсуждается.
Можно предполагать. но утверждать - излишне.
Тут условный Урал может из 8-ми первых матчей проиграть 7.
А из последних 8-ми - ни одного (6 побед и 2-е ничьи).
Тут клуб со 2-3-м бюджетом может биться за выживание.
Тут законы логики не действуют...
Можно предполагать. но утверждать - излишне.
Тут условный Урал может из 8-ми первых матчей проиграть 7.
А из последних 8-ми - ни одного (6 побед и 2-е ничьи).
Тут клуб со 2-3-м бюджетом может биться за выживание.
Тут законы логики не действуют...