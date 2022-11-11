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Канчельскис: «„Зенит“ уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас»

вчера, 18:05

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что у «красно-белых» с «Зенитом» равные шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Будет ли для «Спартака» мотивацией потеря очков «Зенита», который показал, что не непобедимый? Всё бывает случайно. «Зенит» – чемпион, а за второе и третье места будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». «Зенит» уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас. Спасибо большое им за чемпионство! А за второе-третье места будет борьба.

Осечки всегда бывают. Были и у ЦСКА, и у «Ростова» осечки, вот и у «Спартака» будут. «Зенит» по всем параметрам сейчас чемпион, и им станет. Это не обсуждается.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:13
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 21:32
    интересно что скажет этот герой Канчюльскис после завтрашнего матча с Торпедо ведь наверняка там Зенит тоже потеряет очки
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:01
    Очень категоричное заявление, но строится оно на том факте, что хоть Зенит и топчется на месте, но качество РПЛ падает, в основном благодаря московским клубам, из которых особо выделю Локомотив. Спартак зашевелился, но уверенности в устойчивости этого движения нет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:35, ред.
    Чтоб в РПЛ показывать стопудовую уверенность в исходе первенства за круг до окончания - надо быть или неумным...или Канчельскисом.

    Можно предполагать. но утверждать - излишне.

    Тут условный Урал может из 8-ми первых матчей проиграть 7.
    А из последних 8-ми - ни одного (6 побед и 2-е ничьи).

    Тут клуб со 2-3-м бюджетом может биться за выживание.

    Тут законы логики не действуют...
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 18:26
    Еще лет 10 назад как то сказал один специалист - в РФПЛ все места распределяются до начала чемпионата.
    Поэтому ничего удивительного.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:12
    Если уже Андрею так хочется кого то лизнуть, то лучше Газпром, а еще лучше лично Миллера. Возможно в будущем зачтется. Все бывает
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 18:11
    Не надо говорить ОП, пока не перепрыгнешь.
    Гость
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