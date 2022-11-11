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Веденеев: «У „Торпедо“ нет никаких шансов против „Зенита“»

вчера, 21:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16:30 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Торпедо».

У «Торпедо» сейчас такой переходный период от одного стиля игры к другому, новые игроки, новый тренер, другие требования. А в этом временном отрезке команда не может играть, она может только бороться, кое-как сопротивляться, потому что атакующие действия выстраиваются не за один день. А «Зенит» сейчас сверхмотивирован после домашнего поражения, они ждут этот матч, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. И думаю, болельщики этого дождутся.

Шансы «Торпедо»? Никаких. Хотя всегда один процент есть, что-то может произойти, никто не застрахован. Например, кто знал, что с «Ахматом» «Зенит» пропустит уже на первой минуте? Но такой форс-мажор бывает крайне редко, и вряд ли случится в матче с «Торпедо». По всем линиям игроки сильнее – плюс мотивация. Они должны просто их «задавить».

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Все комментарии
SAINTS
SAINTS
вчера в 22:18
Торпедо выиграет у Зенита!
pomor45
pomor45
вчера в 22:18
У Торпедо шансов нет, зато у Зенита есть шанс протабанить очередной матч аутсайдеру.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:14
Нет,я верю в победу "Торпедо"! Сколько там поставить? А,пусть будет 1-0!!!
Futurista
Futurista
вчера в 21:53
Может найдут одну-две торпеды для флагмана?)...
Гость
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