Булыкин: «„Спартак“ – фаворит в матче с „Локомотивом“ только на бумаге»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

Жду интересного дерби. Понятно, что «Спартак» – фаворит в матче с «Локомотивом», но это только на бумаге перед матчем. Думаю, нас ждёт жаркое дерби с обилием голов.

Победит тот, кто больше этого захочет, у кого больше будет самоотдача и кто не уйдёт в отпуск раньше времени. Учитывая, что это последний матч в чемпионате, возможно, отпускное настроение у спартаковцев поможет «Локомотиву».