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Булыкин: «„Спартак“ – фаворит в матче с „Локомотивом“ только на бумаге»

вчера, 20:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

Жду интересного дерби. Понятно, что «Спартак» – фаворит в матче с «Локомотивом», но это только на бумаге перед матчем. Думаю, нас ждёт жаркое дерби с обилием голов.

Победит тот, кто больше этого захочет, у кого больше будет самоотдача и кто не уйдёт в отпуск раньше времени. Учитывая, что это последний матч в чемпионате, возможно, отпускное настроение у спартаковцев поможет «Локомотиву».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:24
Как правило в дерби фаворитов нет. Одни идут на втором месте, другие борются за выживание. Но как понимаю все эти расстановки сил только на бумаге
pomor45
pomor45
вчера в 22:26
Булыкин в пользу победы ЛОКО не привёл ни одного футбольного аргумента - психология и демагогия.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:18
Чем больше "Локо" проиграл ДО, тем больше у него шансов на победу в очередной встрече.А кто там будет в соперниках-неважно.Но кому-то крупно не повезёт,наконец.
lotsman
lotsman
вчера в 21:06
Локомотив будет биться за победу.
hw7d7ug24b76
hw7d7ug24b76
вчера в 20:53
А что может сказать Булыкин? Посмотрим саму игру!
Boricku
Boricku
вчера в 20:37
Варюшки сними
Гость
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