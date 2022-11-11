Ари: «„Локомотиву“ нужно приглашать Сёмина, если клуб хочет побеждать»

Бывший нападающий «Локомотива» Ари оценил выступление «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ .

«Локомотив» всегда хорошо играл, но в этом сезоне что-то случилось. Конечно, это очень плохо для команды. Я смотрел матч с «Динамо» (1:3), команда неплохо играла. Поэтому не понимаю, почему клуб занимает такую низкую позицию. Думаю, после зимней паузы команда будет играть лучше и поднимется в турнирной таблице. «Локомотив» всегда был таким: плохо начинает, но потом просыпается.

Может ли Сёмин спасти «Локомотив»? Если они хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства «Локомотива» были при нем. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер. У нас было несколько футболистов, которые просили его дать выходной из-за серьезных нагрузок. Он без проблем всегда говорил: «Да, отдохни сейчас, чтобы потом работать в три раза лучше». Он очень умный. Всегда умел хорошо работать с футболистами.