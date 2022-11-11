Кормильцев: «Я не думаю, что Дзюба сработается с Талалаевым в „Торпедо“»

Бывший футболист «Торпедо» поделился мнением о том, мог бы нападающий усилить московский клуб.

Конечно, Дзюба пришелся бы ко двору «Торпедо» в данной ситуации, но надо смотреть на его форму – какие у него амбиции, какая мотивация. Но тут вопрос в тренере — я не думаю, что они сработаются с Талалаевым. Коса на камень найдет.

Две слишком сильные личности? Яркие и противоречивые. Тяжело им будет. Хотя если найдут общий язык, то может получиться неплохой союз: вокруг Дзюбы можно строить команду. Например, в «Ахмате» у Талалаева были высокие нападающие, насколько я помню. Но, думаю, для Дзюбы тот же «Рубин» будет оптимальным вариантом, да и вообще, хватит ему уже в футбол играть. Уверен, он найдет себя в любой другой ипостаси. Чего ему с такими деньгами бегать и ездить по городам и весям... Ему самому, думаю, не особо хочется, надо уходить красиво.