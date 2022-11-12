Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2022

«Астон Вилла» сыграет контрольный матч с «Вильярреалом»

вчера, 12:23

«Астон Вилла» проведет контрольный матч против «Вильярреала» во время перерыва на чемпионат мира. Игра состоится 15 декабря.

В «Астон Вилле» рассчитывают, что данная встреча позволит команде набрать игровой тонус перед возобновлением сезона Премьер-Лиги. Что примечательно, главный тренер английского клуба Унаи Эмери ранее руководил испанским коллективом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВторая лига может вернуться к системе «весна-осень» в 2024 году
11 ноября
СлухиВ ОАЭ зимой могут состояться два турнира для клубов Российской Премьер-Лиги
10 ноября
В ФИФА одобрили проведение товарищеского матча Таджикистана и России
08 ноября
ОфициальноРоссия сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 20 ноября
05 ноября
ОфициальноОпределились участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций
04 ноября
Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» будет перенесён
01 ноября
Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 15:25, ред.
Главное после матча это чтобы Эмери не перепутал раздевалки, а то один тайм проведет в роли тренера виллы, а во втором забудется и зайдет к Вильяреалу,
Брулин
Брулин
вчера в 13:40
«Астон Вилла» представила новую эмблему по итогам голосования болельщиков.

После длительных консультаций с фанатами и творческих поисков в финал вошли два варианта эмблемы – шестиугольная и круглая.
6ju95462c8bk
6ju95462c8bk
вчера в 12:28
согласен, все верно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 