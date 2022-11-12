«Астон Вилла» сыграет контрольный матч с «Вильярреалом»

«Астон Вилла» проведет контрольный матч против «Вильярреала» во время перерыва на чемпионат мира. Игра состоится 15 декабря.
В «Астон Вилле» рассчитывают, что данная встреча позволит команде набрать игровой тонус перед возобновлением сезона Премьер-Лиги. Что примечательно, главный тренер английского клуба Унаи Эмери ранее руководил испанским коллективом.
После длительных консультаций с фанатами и творческих поисков в финал вошли два варианта эмблемы – шестиугольная и круглая.
После длительных консультаций с фанатами и творческих поисков в финал вошли два варианта эмблемы – шестиугольная и круглая.