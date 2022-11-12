«Астон Вилла» сыграет контрольный матч с «Вильярреалом»

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вчера, 12:23

«Астон Вилла» проведет контрольный матч против «Вильярреала» во время перерыва на чемпионат мира. Игра состоится 15 декабря.

В «Астон Вилле» рассчитывают, что данная встреча позволит команде набрать игровой тонус перед возобновлением сезона Премьер-Лиги. Что примечательно, главный тренер английского клуба ранее руководил испанским коллективом.