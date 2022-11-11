Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Вторая лига может вернуться к системе «весна-осень» в 2024 году

вчера, 08:22

Вторая лига может вернуться к формату «весна-осень».

Вероятно, первый сезон по такой системе пройдёт в 2024 году, а осенью 2023-го будет проведён укороченный турнир. Заседание исполкома по данным вопросам должно пройти в декабре этого года.

По схеме «весна-осень» российский чемпионат разыгрывался до 2011-го года. Переход всех лиг чемпионата России на систему «осень-весна» был утверждён исполкомом РФС в сентябре 2010 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: bookmaker-ratings.ru
СлухиВ ОАЭ зимой могут состояться два турнира для клубов Российской Премьер-Лиги
10 ноября
В ФИФА одобрили проведение товарищеского матча Таджикистана и России
08 ноября
ОфициальноРоссия сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 20 ноября
05 ноября
ОфициальноОпределились участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций
04 ноября
Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» будет перенесён
01 ноября
ОфициальноМатч сборных России и Боснии и Герцеговины в ноябре не состоится
31 октября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:34
Все лиги надо на весна осень переводить и играть чемпионат без разрыва в три месяца!
А как командам победившим переходить в фнл? Если у них сезон закончится осенью, а в фнл к этому моменту только половина сезона пройдёт.
ОПС
ОПС
вчера в 11:21
Вообще не надо было переходить на нынешнюю схему. А в декабре еще неизвестно как решат.
112910415
112910415
вчера в 11:08
реформам нельзя прерываться !
ни дня без реформ ! )
ДСА
ДСА
вчера в 10:07
Все лиги должны играть по одной схеме. А то ротация между лигами будет проходить непонятным образом.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:57
Пора вернуться у старой системе всем.
Этот переход был сделан в угоду Европе.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:55
А лет через 10-15 опять перейдет на систему осень - весна, и так по спирали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:48
Давно нужно было переходить, причём не только во второй лиге...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 