Вторая лига может вернуться к системе «весна-осень» в 2024 году

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вчера, 08:22

Вторая лига может вернуться к формату «весна-осень».

Вероятно, первый сезон по такой системе пройдёт в 2024 году, а осенью 2023-го будет проведён укороченный турнир. Заседание исполкома по данным вопросам должно пройти в декабре этого года.