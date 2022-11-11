Вторая лига может вернуться к системе «весна-осень» в 2024 году

Вторая лига может вернуться к формату «весна-осень».
Вероятно, первый сезон по такой системе пройдёт в 2024 году, а осенью 2023-го будет проведён укороченный турнир. Заседание исполкома по данным вопросам должно пройти в декабре этого года.
По схеме «весна-осень» российский чемпионат разыгрывался до 2011-го года. Переход всех лиг чемпионата России на систему «осень-весна» был утверждён исполкомом РФС в сентябре 2010 года.
А как командам победившим переходить в фнл? Если у них сезон закончится осенью, а в фнл к этому моменту только половина сезона пройдёт.
А как командам победившим переходить в фнл? Если у них сезон закончится осенью, а в фнл к этому моменту только половина сезона пройдёт.