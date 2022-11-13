Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» после назначения Михаила Галактионова главным тренером команды. Исполнявший обязанности главного тренера Андрей Фёдоров получит другую должность.
Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.
Пашинин и Лоськов продолжат работу в тренерском штабе, а Андрею Витальевичу Фёдорову клуб предложит другое направление работы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его. В сложное время он поддержал команду, проявил себя настоящим спортсменом, профессионалом. Клуб сделает ему другие предложения.
Наша песня хороша — начинай сначала!
А может уже хватит всякой чепухи с поисками трениров. Назначить Лося и Пашинина пусть уже рулят, а Палыч в консультанты со свободным доступом к команде. У Швеции были же два главных тренера....Ну а так что, хуже не будет, а совсем лучше наверное не сделают. Вообще когда то давно говорили о невероятном прогрессе как тренера Пашинина,что очень хорош и большие перспективы....
Наша песня хороша — начинай сначала!
А может уже хватит всякой чепухи с поисками трениров. Назначить Лося и Пашинина пусть уже рулят, а Палыч в консультанты со свободным доступом к команде. У Швеции были же два главных тренера....Ну а так что, хуже не будет, а совсем лучше наверное не сделают. Вообще когда то давно говорили о невероятном прогрессе как тренера Пашинина,что очень хорош и большие перспективы....