Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе «Локомотива»

и останутся в тренерском штабе «Локомотива» после назначения главным тренером команды. Исполнявший обязанности главного тренера получит другую должность.

Об этом сообщил председатель совета директоров клуба .

Пашинин и Лоськов продолжат работу в тренерском штабе, а Андрею Витальевичу Фёдорову клуб предложит другое направление работы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его. В сложное время он поддержал команду, проявил себя настоящим спортсменом, профессионалом. Клуб сделает ему другие предложения.