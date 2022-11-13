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Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе «Локомотива»

вчера, 19:52

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» после назначения Михаила Галактионова главным тренером команды. Исполнявший обязанности главного тренера Андрей Фёдоров получит другую должность.

Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

Пашинин и Лоськов продолжат работу в тренерском штабе, а Андрею Витальевичу Фёдорову клуб предложит другое направление работы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его. В сложное время он поддержал команду, проявил себя настоящим спортсменом, профессионалом. Клуб сделает ему другие предложения.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:00
Думаю наведёт порядок, после перерыва посмотрим.
makkie
makkie
вчера в 20:20
Подачку кинули, запасными тренерами будут
KURUM
KURUM
вчера в 20:07
Дворники в Черкизово тоже нужны..
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:03
Пошла бабка на базар, чтоб купить мочало.
Наша песня хороша — начинай сначала!

А может уже хватит всякой чепухи с поисками трениров. Назначить Лося и Пашинина пусть уже рулят, а Палыч в консультанты со свободным доступом к команде. У Швеции были же два главных тренера....Ну а так что, хуже не будет, а совсем лучше наверное не сделают. Вообще когда то давно говорили о невероятном прогрессе как тренера Пашинина,что очень хорош и большие перспективы....
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:58
Значит имеется доверие
Гость
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