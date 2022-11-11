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Галактионов объявил об уходе из «Пари НН»

вчера, 22:03

Михаил Галактионов после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2) объявил об уходе с должности главного тренера «Пари НН».

Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде. Мы расстаемся друзьями. Завершаю работу в «Пари НН» с высоко поднятой головой.

По данным СМИ, Галактионов может возглавить «Локомотив».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:15
Галактионов хороший тренер, талантливый. Но посреди сезона бросить команду, это такое себе
Очень странное решение. Не продлить Кержа, взять Галактионова на перспективу для развития молодёжи в клубе и обкатки молодых талантов, а потом отпустить через 5 месяцев. Что за подход непрофессиональный?
Как можно составить контракт, что главный тренер может спокойно уйти в другую команду? Сейчас команда будет привыкать к новому тренеру и его тактике, а это большой стресс для игроков.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:39
Локо сто процентов, и что то мне подсказывает ни чего у него там не получится, и что кинут его как он пари нн.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:37
Может зря он это делает. Лучше бы сезон доиграл.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:05
Видно есть предложение посолидней . Перерыв большой , НН найдут нового тренера.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:23
Поиздевался над Ахматом и ушёл, получается?))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:17, ред.
Катастрофа !
Знатог
Знатог
вчера в 22:55
пОнятнО, Галактионов уходит из «Пари С-Ж» в Галактикос.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:54
Странно, что расстались друзьями. В Галактионова верили, под него строили команду, а он их кинул - не похоже на дружбу, больше смахивает на предательство.
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:29
Странно. Неужели в Локомотив ?
SAINTS
SAINTS
вчера в 22:15
Хрен с ним.
pomor45
pomor45
вчера в 22:11
Надо Кержакова возвращать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:10
Ну что ж ушёл на мажорной ноте, посмотрим что будет дальше!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:10
Ой,как неожиданно! И победу перед уходом команде "Ахмат" подарил,в "боевом искромётном поединке".Всё по-чесноку!
Гость
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