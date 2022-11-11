Галактионов объявил об уходе из «Пари НН»

Михаил Галактионов после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2) объявил об уходе с должности главного тренера «Пари НН».
Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде. Мы расстаемся друзьями. Завершаю работу в «Пари НН» с высоко поднятой головой.
По данным СМИ, Галактионов может возглавить «Локомотив».
Очень странное решение. Не продлить Кержа, взять Галактионова на перспективу для развития молодёжи в клубе и обкатки молодых талантов, а потом отпустить через 5 месяцев. Что за подход непрофессиональный?
Как можно составить контракт, что главный тренер может спокойно уйти в другую команду? Сейчас команда будет привыкать к новому тренеру и его тактике, а это большой стресс для игроков.
Очень странное решение. Не продлить Кержа, взять Галактионова на перспективу для развития молодёжи в клубе и обкатки молодых талантов, а потом отпустить через 5 месяцев. Что за подход непрофессиональный?
Как можно составить контракт, что главный тренер может спокойно уйти в другую команду? Сейчас команда будет привыкать к новому тренеру и его тактике, а это большой стресс для игроков.