«Локомотив» подтвердил назначение Галактионова главным тренером команды

В «Локомотиве» официально объявили о назначении бывшего наставника «Пари НН» Михаила Галактионова главным тренером команды.
Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.
По согласованию с РФС Галактионов останется главным тренером молодёжной сборной России по футболу (U-21).
На мой непрофессиональный взгляд, Галактионов - это такой же Циннбауэр, только русский...:))) Так же будут лететь без головы на всех и ото всех получать.... И я наверное многих удивлю, но состав у Нижнего лучше, там хотя бы защитники есть и опорка ощутимо сильнее. Что у него прокатывало там время от времени, в рэжэдэ не прокатит.
На мой непрофессиональный взгляд, Галактионов - это такой же Циннбауэр, только русский...:))) Так же будут лететь без головы на всех и ото всех получать.... И я наверное многих удивлю, но состав у Нижнего лучше, там хотя бы защитники есть и опорка ощутимо сильнее. Что у него прокатывало там время от времени, в рэжэдэ не прокатит.