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«Локомотив» подтвердил назначение Галактионова главным тренером команды

вчера, 18:48

В «Локомотиве» официально объявили о назначении бывшего наставника «Пари НН» Михаила Галактионова главным тренером команды.

Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.

По согласованию с РФС Галактионов останется главным тренером молодёжной сборной России по футболу (U-21).

«Локомотив» подтвердил назначение Галактионова главным тренером команды

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:32
поглядим
NYJ
NYJ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:29
Спасибо за поддержку и понимание
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:05
Потому ,что Черевченко ещё больший отстой ,чем Галактионов . Вот почему !
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:27
Пошёл по рукам (командам)...
lotsman
lotsman
вчера в 21:20
Может это поможет Локомотиву исправить положение. Хотя они уже в такой яме, что выбраться оттуда проблематично.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:35
Ну вобще паровоз запутается в рельсах!!!
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 20:22
Продолжит начатое немцами.
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:10
Немцы довели до ручки, бросаются на всех подряд !
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:44
Даже и не знаю хорошо это для Локо или нет, и только время даст ответ на этот вопрос.
С одной стороны Михаил Галактионов неплохо проявил себя у руля молодежной сборной России, а в составе Локо как раз много молодых игроков, да и молодежка у них всегда была на хорошем уровне, значит сможет слепить из них команду, но с другой стороны у Галактионова нет опыта работы в клубном футболе РПЛ, и непонятно как будет выступать команда на дистанции,настроить команду(сборную) на одну две игры это одно, а на 30 это другое. Плюс в сборную вызывал лучших молодых игроков со всей страны, а тут прилется работать с теми кто есть!
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:43
38 лет?...да чего они с ума сошли?..неужели своих мало кто имеет авторитет и опыт?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:40
А кто там следующий,вот с них пусть и начнут!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:34
Пи...дец Локомотиву ! Баба Дуня из 3-его подъезда и то сильнее !
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:33
С кого начать пожелаете?
3dsb3nsr68d3
3dsb3nsr68d3
вчера в 19:32
Желаем ему побыстрей снять Локо с тормозов!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:32
Локомотив симпатичная команда с большой футбольной историей! Не буду кривить душой не очень следил за тренерской работой Галактионова! Но моё мнение такое, что бы вывести Локомотив из того "депо" куда он заехал нужен" машинист" по маститей что ли! В любом случае Локо и его болельщикам пожелания всего хорошего!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:16
Хотелось бы пояснений:почему назначают тренером не совсем понятно кого? Почему Галактионов,а не Черевченко,который ранее давал хороший результат, он свой,знает клуб и к нему хорошо относились болельщики. ПС. Галактионов может и выправит ситуацию но хочется объяснений....

На мой непрофессиональный взгляд, Галактионов - это такой же Циннбауэр, только русский...:))) Так же будут лететь без головы на всех и ото всех получать.... И я наверное многих удивлю, но состав у Нижнего лучше, там хотя бы защитники есть и опорка ощутимо сильнее. Что у него прокатывало там время от времени, в рэжэдэ не прокатит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:01
Ну надеюсь что теперь Локо начнет выбераться из ямы!
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