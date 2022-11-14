Карпин назвал лучшего игрока РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего игрока Российской Премьер-Лиги.
Лучший игрок РПЛ в этом году? Барриос. Почему он? Потому что он в порядке. Ещё Клаудиньо, Малком, Промес.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего игрока Российской Премьер-Лиги.
Лучший игрок РПЛ в этом году? Барриос. Почему он? Потому что он в порядке. Ещё Клаудиньо, Малком, Промес.
От неожиданности вопроса он конечно растерялся и слегка запутался в очередности по лучшести...)))
Список..по моему непредвзятейшему мнению очевиден
1.Малком.
2.Промес.
3.Вендел.
4.Соболев
5.Барриос.
От неожиданности вопроса он конечно растерялся и слегка запутался в очередности по лучшести...)))
Список..по моему непредвзятейшему мнению очевиден
1.Малком.
2.Промес.
3.Вендел.
4.Соболев
5.Барриос.
Где звезда Сычевой ?
Где звезда Сычевой ?
Смех!
Смех!