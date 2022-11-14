Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Карпин назвал лучшего игрока РПЛ

Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:26
На месте опорника Барриос вне конкуренции. А дальше все остальные.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:26
Хлусевича забыли. Жестокий цепкий тип.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:03
Нахваливает, зазывает в сборную.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:50
Всех иностранцев, которых знает перечислил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25, ред.
Почти соглашусь с Карпиным...
От неожиданности вопроса он конечно растерялся и слегка запутался в очередности по лучшести...)))
Список..по моему непредвзятейшему мнению очевиден
1.Малком.
2.Промес.
3.Вендел.
4.Соболев
5.Барриос.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:17
Карпин, как и весь РФС на содержании у Газпрома. Он иначе сказать не может. Ни один из перечисленных им не является лучшим, т.к. не отличается стабильностью на протяжении сезона. Лучший Промес, а из наших Соболев.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:44
Карпин категоричен, но прав, к сожалению.
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:35
А где наши выдающиеся игроки ?
Где звезда Сычевой ?
112910415
112910415
вчера в 16:34
ну, назвал и назвал ...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:33
Российская примьер лига и одни негры.
Смех!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:55
Все лучшие опять иностранцы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 