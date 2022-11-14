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Свищёв: «На чемпионате мира буду болеть за сборную Сербии»

вчера, 15:34

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту РФ Дмитрий Свищёв рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира.

Однозначно, да. Я буду смотреть чемпионат мира. Мы же сейчас смотрим на «Матч ТВ» регулярные трансляции чемпионатов Италии, Германии и еврокубков, почему мы не должны смотреть мировое первенство? Жаль, что не будет нашей сборной, конечно. Уверен, наши граждане с удовольствием будут смотреть игры чемпионата мира.

Сложно сказать, кто является фаворитом, но искусственный интеллект предсказал победу Аргентины. Посмотрим, так ли это будет. Буду ли поддерживать сборную Сербии? Конечно! У меня много друзей из Сербии. Независимо от ситуации в мире, я всегда симпатизировал этой сборной.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:30
Выберу команду в процессе.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:47
Однозначно, Сербия №1 по болению ну а №2 - это Камерун.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:52
За Иран тоже можно поболеть, да и за Катар можно + все южно-американские и африканские страны
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:13
Сербия, Иран, Аргентина, за Мальвины и Фолкленды.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:45, ред.
Большое количество российских болельщиков будут болеть за сборную Сербии .
Удачи им !
5vzmsrka5exx
5vzmsrka5exx
вчера в 15:39
А я пока не выбрал за кого
Гость
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