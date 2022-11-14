Свищёв: «На чемпионате мира буду болеть за сборную Сербии»

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту РФ рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира.

Однозначно, да. Я буду смотреть чемпионат мира. Мы же сейчас смотрим на «Матч ТВ» регулярные трансляции чемпионатов Италии, Германии и еврокубков, почему мы не должны смотреть мировое первенство? Жаль, что не будет нашей сборной, конечно. Уверен, наши граждане с удовольствием будут смотреть игры чемпионата мира.

Сложно сказать, кто является фаворитом, но искусственный интеллект предсказал победу Аргентины. Посмотрим, так ли это будет. Буду ли поддерживать сборную Сербии? Конечно! У меня много друзей из Сербии. Независимо от ситуации в мире, я всегда симпатизировал этой сборной.