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Веденеев: «У „Факела“ есть матчи, когда команда играет с настроением»

вчера, 08:24
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Факелом» и «Зенитом».

Мне кажется, что сейчас все игры проходят под знаком того, забьёт «Зенит» в начале матча или нет. И дальнейший ход зависит от этого — или они осаждают ворота, и до конца соперник отбивается, или они забивают, а потом забивают ещё и ещё… Потому что разница в классе игроков очень большая. Все хотят какое-то сопротивление, как оказал «Ахмат», но там всё совсем наоборот произошло… Но такие моменты бывают раз в несколько лет.

У «Факела» есть матчи, когда команда играет с настроением, и за счёт поддержки трибун у них что-то получается. Но две-три игры стабильно такие команды играть не могут. Мастерства не хватает, молодёжи много, сыгранность страдает. На лидера настраиваются, конечно, но что-то получается не так часто.

Можно ли от зенитовских бразильцев ждать чего-то искромётного? Эксперименты с составом уже были несколько раз. Последний пример — с Чистяковым. До этого — с Мостовым. И в начале сезона выпускали Сутормина, Ерохина. Сейчас они вообще не выходят, потому что тренеры убедились, что без игровой практики игроки не могут сделать результат. И если в прошлые годы была вынужденная ротация, когда команда играла на несколько фронтов, игроки имели большую нагрузку, все имели какую-то игровую практику. Сейчас этого нет. И сейчас Семак с помощниками, наверное, мучаются, думают, что делать, как быть. И, скорее всего, в Воронеже выйдет основной состав.

Матч «Факел» — «Зенит» в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 16 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 09:55
Факел хоть упорно сопротивляется, не как Химки.
ОПС
ОПС
вчера в 09:42
Будем надеяться, что настроение будет у обоих команд, а значит и футбол посмотрим с удовольствием.
lotsman
lotsman
вчера в 09:19
Клуб по интересам.)) Есть интерес, играют с настроением. Нет интереса, дурака валяют.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:55
Даже если Зенит выпустит второй состав всё равно будет фаворитом.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:50, ред.
Смотрел домашние матчи Факела - это огонь и веселуха и выездные, например с Уралом, там Факел представлял собой жалкое зрелище.

Воронеж является ярко выраженной домашней командой у которой наблюдается хронический комплекс чужого поля, и с чем это связано сказать трудно. Скорее всего дело в психологии, а значит тренер уделяет не достаточно внимания этому важнейшему аспекту в тренировочном процессе, либо вообще далёк от психологии, а ведь хороший тренер обязательно должен быть хорошим психологом, способным влиять на умы игроков и убеждать их в том, во что они до этого не верили.

Но сегодня Факел играет дома, так что ожидаем увидеть зрелищную игру с большим количеством опасных моментов у обоих ворот, ну и голов побольше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:50
Факел. Если настроится то может и ничейку зацепить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:36
Факел отличная, по-спортивному наглая команда. Эта игра многим приходится по вкусу...
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