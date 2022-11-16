Веденеев: «У „Факела“ есть матчи, когда команда играет с настроением»

Экс-футболист «Зенита» поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Факелом» и «Зенитом».

Мне кажется, что сейчас все игры проходят под знаком того, забьёт «Зенит» в начале матча или нет. И дальнейший ход зависит от этого — или они осаждают ворота, и до конца соперник отбивается, или они забивают, а потом забивают ещё и ещё… Потому что разница в классе игроков очень большая. Все хотят какое-то сопротивление, как оказал «Ахмат», но там всё совсем наоборот произошло… Но такие моменты бывают раз в несколько лет.

У «Факела» есть матчи, когда команда играет с настроением, и за счёт поддержки трибун у них что-то получается. Но две-три игры стабильно такие команды играть не могут. Мастерства не хватает, молодёжи много, сыгранность страдает. На лидера настраиваются, конечно, но что-то получается не так часто.

Можно ли от зенитовских бразильцев ждать чего-то искромётного? Эксперименты с составом уже были несколько раз. Последний пример — с Чистяковым. До этого — с Мостовым. И в начале сезона выпускали Сутормина, Ерохина. Сейчас они вообще не выходят, потому что тренеры убедились, что без игровой практики игроки не могут сделать результат. И если в прошлые годы была вынужденная ротация, когда команда играла на несколько фронтов, игроки имели большую нагрузку, все имели какую-то игровую практику. Сейчас этого нет. И сейчас Семак с помощниками, наверное, мучаются, думают, что делать, как быть. И, скорее всего, в Воронеже выйдет основной состав.