Аршавин: «Ничего не жду от матча с Таджикистаном»

Экс-форвард сборной России высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

Россия в матче с Таджикистаном — однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду. Буду ли я смотреть? Как пойдёт. Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что ещё делать, если у России пока есть только такие соперники.