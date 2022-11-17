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Аршавин: «Ничего не жду от матча с Таджикистаном»

вчера, 10:34
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

Россия в матче с Таджикистаном — однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду. Буду ли я смотреть? Как пойдёт. Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что ещё делать, если у России пока есть только такие соперники.

Игра пройдёт сегодня, 17 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:04
Есть шанс без особого напряга набрать рейтинговые очки для сборной.
Имею в виду, что соперник куда слабее возможных в евроотборах или прочих отборах...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:12
вот будет смешно если сборные сгоняют по нулям
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:26
Ну хоть кто-то говорит так, как есть! Что можно ждать от товарищеского матча с Таджикистаном, где сборная России, скорее всего, сыграет в экспериментальном составе - НИЧЕГО!!! Но всё же взглянуть на это надо, ибо бОльшего у нас пока нет и ещё дооолго не предвидится. И всё же, задача выиграть с повестки дня не снята, так как очки от этой игры идут в официальный зачёт УЕФА. Удачи сборной России и победы!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:08
Выбора нет - будем смотреть то что есть.
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