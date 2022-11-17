Аршавин: «Ничего не жду от матча с Таджикистаном»

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.
Россия в матче с Таджикистаном — однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду. Буду ли я смотреть? Как пойдёт. Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что ещё делать, если у России пока есть только такие соперники.
Игра пройдёт сегодня, 17 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Имею в виду, что соперник куда слабее возможных в евроотборах или прочих отборах...
Имею в виду, что соперник куда слабее возможных в евроотборах или прочих отборах...