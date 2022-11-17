Магкеев: «С Николичем у нас было 12 побед подряд. Почему бы не повторить?»

Защитник «Локомотива» порассуждал о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ .

Чтобы ощущение давления ушло весной, надо стараться побеждать в каждом матче. Конечно же, мы старались и до этого, но я считаю, что соперником «Локомотива» после зимней паузы будет только он сам. Если мы проделаем определенную работу, хорошо подготовимся... С Николичем у нас, кажется, было 12 побед подряд, или что-то около того. Почему бы не повторить сейчас?

Что ждать от «Локомотива» весной? Мы еще не начали работать с Галактионовым, но, как мне кажется, будет упор на результат.