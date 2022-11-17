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Магкеев: «С Николичем у нас было 12 побед подряд. Почему бы не повторить?»

вчера, 07:20

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев порассуждал о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.

Чтобы ощущение давления ушло весной, надо стараться побеждать в каждом матче. Конечно же, мы старались и до этого, но я считаю, что соперником «Локомотива» после зимней паузы будет только он сам. Если мы проделаем определенную работу, хорошо подготовимся... С Николичем у нас, кажется, было 12 побед подряд, или что-то около того. Почему бы не повторить сейчас?

Что ждать от «Локомотива» весной? Мы еще не начали работать с Галактионовым, но, как мне кажется, будет упор на результат.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 10:13
Там и Сухина был в штате Локо. Не стоит забывать об этом ))
YVG
YVG
вчера в 08:56
Еще один мечтатель.
dеigandre
dеigandre
вчера в 08:37
Тебя подальше от основы и можно повторить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:58
То, что было уже забыли да и Николич далеко от Локо.
z32qbkysh9cy
z32qbkysh9cy
вчера в 07:45
В пердиве вполне реально такое повторить
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:25
Состав уже не тот, да и тренер другой. Теперь это из области фантастики.
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