Бышовец: «Многое зависит от того, как построить тактику против „Зенита“»

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что клубы РПЛ способны навязать конкуренцию «Зениту».
Возможности и потенциал у команд, может, за исключением «Ростова», оказать сопротивление «Зениту» есть. И ЦСКА, и «Спартак» хорошо укомплектованы. Многое зависит от того, как построить тактику против «Зенита».
Примером является Абаскаль, который проиграл первый матч в «Спартаке» «Зениту» со счетом 0:4, а потом победил 3:0. То есть он понял, как ограничить соперника в его лучших качествах.
Можно подумать тактику вчера вечером Бышовец изобрёл...
Как будто первый сезон все гонятся за Зенитом...
Если ЦСКА из последних 16-ти матчей с Зенитом выиграл лишь однажды....а Спартак из 16-ти сезонов в погоне за Зенитом расчемпионился лишь раз - то тут уж дело не в тактике...не в практике и не в стратегии...
Просто Зенит обладает более качественным подбором игроков...
На короткой дистанции может кому то и удаётся наказать Зенит за недооценку соперника...и...излишнюю самоуверенность...
Но на длинной дистанции...мало кому под силу набрать больше него очков..
Были же конечно и Мальме и Бней Иегуды...и Динамо Минск..и Гент..и пр...
Несомненно проигрыши данным командам скорей казусы и форс-мажоры допущенные не совсем правильным подходом к настрою на данные матчи...
Можно конечно обыграть Зенит в Кубке...дома...даже можно забить целых 3 гола когда Барриос в Колумбии...когда Вендела,Малкома,Клаудиньо нет на поле - но...не думаю что здесь Абаскаль изобрёл тактику...как говорит Бышовец...это скорей Семак в данном матче изобрёл состав который может обыграть Абаскаль...)))
Всем доброго утра...хорошего дня...и прекрасного вечера !!!!!!
Можно подумать тактику вчера вечером Бышовец изобрёл...
Как будто первый сезон все гонятся за Зенитом...
Если ЦСКА из последних 16-ти матчей с Зенитом выиграл лишь однажды....а Спартак из 16-ти сезонов в погоне за Зенитом расчемпионился лишь раз - то тут уж дело не в тактике...не в практике и не в стратегии...
Просто Зенит обладает более качественным подбором игроков...
На короткой дистанции может кому то и удаётся наказать Зенит за недооценку соперника...и...излишнюю самоуверенность...
Но на длинной дистанции...мало кому под силу набрать больше него очков..
Были же конечно и Мальме и Бней Иегуды...и Динамо Минск..и Гент..и пр...
Несомненно проигрыши данным командам скорей казусы и форс-мажоры допущенные не совсем правильным подходом к настрою на данные матчи...
Можно конечно обыграть Зенит в Кубке...дома...даже можно забить целых 3 гола когда Барриос в Колумбии...когда Вендела,Малкома,Клаудиньо нет на поле - но...не думаю что здесь Абаскаль изобрёл тактику...как говорит Бышовец...это скорей Семак в данном матче изобрёл состав который может обыграть Абаскаль...)))
Всем доброго утра...хорошего дня...и прекрасного вечера !!!!!!