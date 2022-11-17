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Бышовец: «Многое зависит от того, как построить тактику против „Зенита“»

вчера, 04:23

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что клубы РПЛ способны навязать конкуренцию «Зениту».

Возможности и потенциал у команд, может, за исключением «Ростова», оказать сопротивление «Зениту» есть. И ЦСКА, и «Спартак» хорошо укомплектованы. Многое зависит от того, как построить тактику против «Зенита».

Примером является Абаскаль, который проиграл первый матч в «Спартаке» «Зениту» со счетом 0:4, а потом победил 3:0. То есть он понял, как ограничить соперника в его лучших качествах.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:09
При чём здесь тактика....
Можно подумать тактику вчера вечером Бышовец изобрёл...
Как будто первый сезон все гонятся за Зенитом...
Если ЦСКА из последних 16-ти матчей с Зенитом выиграл лишь однажды....а Спартак из 16-ти сезонов в погоне за Зенитом расчемпионился лишь раз - то тут уж дело не в тактике...не в практике и не в стратегии...

Просто Зенит обладает более качественным подбором игроков...
На короткой дистанции может кому то и удаётся наказать Зенит за недооценку соперника...и...излишнюю самоуверенность...
Но на длинной дистанции...мало кому под силу набрать больше него очков..
Были же конечно и Мальме и Бней Иегуды...и Динамо Минск..и Гент..и пр...
Несомненно проигрыши данным командам скорей казусы и форс-мажоры допущенные не совсем правильным подходом к настрою на данные матчи...
Можно конечно обыграть Зенит в Кубке...дома...даже можно забить целых 3 гола когда Барриос в Колумбии...когда Вендела,Малкома,Клаудиньо нет на поле - но...не думаю что здесь Абаскаль изобрёл тактику...как говорит Бышовец...это скорей Семак в данном матче изобрёл состав который может обыграть Абаскаль...)))

Всем доброго утра...хорошего дня...и прекрасного вечера !!!!!!
ABir
ABir
вчера в 05:59
Если Зенит не будет менять свою тактику, то рано или поздно многие поймут, как построить свою контригру против него
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:52
В отсутствии одного Малкома у зенита появляются огромные проблемы даже с Факелом.
adekvat
adekvat
вчера в 05:17
А чем Ростов то хуже? А как Абаскаль понял скоро посмотрим случайность или точно понял.
tx6saazqe275
tx6saazqe275
вчера в 05:03
С правильной тактикой легко можно лазурных чпокать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:37
Если игроки ниже уровня, чем у Зенита, то тактика вряд ли сильно поможет. Надежда на везение.
Гость
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