Бышовец: «Многое зависит от того, как построить тактику против „Зенита“»

Бывший наставник «Локомотива» считает, что клубы РПЛ способны навязать конкуренцию «Зениту».

Возможности и потенциал у команд, может, за исключением «Ростова», оказать сопротивление «Зениту» есть. И ЦСКА , и «Спартак» хорошо укомплектованы. Многое зависит от того, как построить тактику против «Зенита».

Примером является Абаскаль, который проиграл первый матч в «Спартаке» «Зениту» со счетом 0:4, а потом победил 3:0. То есть он понял, как ограничить соперника в его лучших качествах.