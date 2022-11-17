Карпукас: «Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана»

Полузащитник сборной России поделился мнением о товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул — попасть в сборную России, национальная команда должна существовать.

Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана. Без особо каких-либо комментариев. Акцентов на схему и игру не было, просто посмотрели, как они двигаются. Сборная России должна играть от себя, не отталкиваясь от других команд.

С кем бы я хотел, чтобы сборная России сыграла? Не могу сказать. Хочу, чтобы всё вернулось, как и было — в плане спорта.