Чинквини: «Не думаю, что трансфер Дзюбы в „Монцу“ реален»

Бывший менеджер сборной России отреагировал на слухи, что экс-нападающий «Зенита» может перейти в «Монцу».

Честно говоря, не думаю, что трансфер Дзюбы в «Монцу» реален. У них исчерпан лимит игроков без паспорта Евросоюза, разве что только один из них уйдет. Кроме того, я не очень представляю, как главный тренер Рафаэле Палладино будет использовать Артема. Дзюба — игрок штрафной, там он действительно хорош, но у Палладино нападающие много перемещаются по всей линии атаки. Если только Рафаэле сменит тактику, тогда это более реально. Плюс в «Монце» есть Петанья, чем-то похожий на Дзюбу по своим параметрам. За него заплатили «Наполи» 10 миллионов евро — это солидные деньги, его вряд ли отдадут в другую команду, так что у Дзюбы не так много шансов попасть именно в этот клуб.

Из-за отсутствия у Артема паспорта Евросоюза вариант с «Венецией» еще менее реален. Например, у Черышева другая ситуация — у него двойное гражданство, есть испанский паспорт.