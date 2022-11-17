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Чинквини: «Не думаю, что трансфер Дзюбы в „Монцу“ реален»

вчера, 05:04

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини отреагировал на слухи, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Монцу».

Честно говоря, не думаю, что трансфер Дзюбы в «Монцу» реален. У них исчерпан лимит игроков без паспорта Евросоюза, разве что только один из них уйдет. Кроме того, я не очень представляю, как главный тренер Рафаэле Палладино будет использовать Артема. Дзюба — игрок штрафной, там он действительно хорош, но у Палладино нападающие много перемещаются по всей линии атаки. Если только Рафаэле сменит тактику, тогда это более реально. Плюс в «Монце» есть Петанья, чем-то похожий на Дзюбу по своим параметрам. За него заплатили «Наполи» 10 миллионов евро — это солидные деньги, его вряд ли отдадут в другую команду, так что у Дзюбы не так много шансов попасть именно в этот клуб.

Из-за отсутствия у Артема паспорта Евросоюза вариант с «Венецией» еще менее реален. Например, у Черышева другая ситуация — у него двойное гражданство, есть испанский паспорт.

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протон
протон
вчера в 23:01
Главное чтобы видео не гуглили о Дзюбе
ОПС
ОПС
вчера в 07:33
Ерунда это все Никуда за границу Дзюба уже вряд ли попадет. В России где то может быть и то вряд ли. Все туманно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:23
Не очень-то Дзюба нужен в Европе...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:34
Кто-то просто распускает слухи, а Артемке пора идти на снижение зарплаты, если хочет играть
Гость
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