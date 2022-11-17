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Семак: «Играть один раз в неделю — это мало»

вчера, 08:55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о формате Кубка России.

Учитывая ситуацию, в которой находится наш футбол, конечно, нужно играть больше. Даже если команды играют смешанными составами — это тоже плюс для футболистов, которые мало играют в чемпионате.

Конечно, играть один раз в неделю — это мало. Есть определенные нюансы, связанные с логистикой, переездами и временем — через два дня на третий или через 3 на 4-й. Можно более грамотно подготовиться, чтобы в комфортной ситуации находились все клубы именно в плане переездов и достаточного количества времени.

Чтобы можно было подходить во всеоружии, тогда была бы более цельная картинка и команды бы играли практически все время составами, которые более приближены к боевым. Так, мне кажется, хороший регламент. Правильное решение — сделать в этот период именно такой розыгрыш.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:43
Формат кубка давно было пора менять.
lotsman
lotsman
вчера в 10:37
Без игры команды теряют слаженность.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:27
Лучше расскажи как вам вчера простили 100процентную пенку
ДСА
ДСА
вчера в 09:35
Регламент требует доработки в будущем.
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