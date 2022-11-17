Чинквини: «Захарян может быть интересен итальянским клубам»

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России считает, что полузащитник «Динамо» может заинтересовать итальянские клубы.

Верю ли я в переход Захаряна в «Челси»? Ха, это сложный вопрос... Арсен — великолепный игрок, с этим никто не спорит, но я не знаю, насколько он готов к Английской Премьер-Лиге.

Допускаю, что Захарян вполне может заинтересовать итальянские клубы, у него есть потенциал. Кварацхелия в какой-то степени протоптал дорожку в Серию А для игроков из российского чемпионата. Хотя мне, если честно, не удаётся смотреть матчи из России, моя кредитная карточка не подходит для покупки трансляций.