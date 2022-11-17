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Чинквини: «Захарян может быть интересен итальянским клубам»

вчера, 10:44

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может заинтересовать итальянские клубы.

Верю ли я в переход Захаряна в «Челси»? Ха, это сложный вопрос... Арсен — великолепный игрок, с этим никто не спорит, но я не знаю, насколько он готов к Английской Премьер-Лиге.

Допускаю, что Захарян вполне может заинтересовать итальянские клубы, у него есть потенциал. Кварацхелия в какой-то степени протоптал дорожку в Серию А для игроков из российского чемпионата. Хотя мне, если честно, не удаётся смотреть матчи из России, моя кредитная карточка не подходит для покупки трансляций.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 11:24
Так смена направления для обсуждения - теперь Захарян и итальянские клубы!
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