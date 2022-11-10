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«Астон Вилла» показала новую эмблему клуба

вчера, 20:18

«Астон Вилла» показала новую эмблему клуба, которая будет использоваться с сезона 2023/24.

В июне 2022-го клуб объявил о начале работы по изменению дизайна нынешней клубной эмблемы. В финальный этап вышли два варианта, владельцы сезонных абонементов увидели их 4 ноября. У болельщиков также спросили, желают ли они сохранить текущий вариант логотипа. В итоге 77% опрошенных выбрали новую эмблему.

«Астон Вилла» показала новую эмблему клуба

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 15:20
В 80-х была похожая эмблема , о чем ты...
Crest
Crest
сегодня в 14:43
Можно еще символы графства добавить как у Челси.
Льва помощнее и изящнее нарисовать как у Мидлсборо.
Но в целом хороша эмблема.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 12:50
Что то лева не очень.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:11
Очень даже ничего, по-современному: резко, дерзко
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:39
Демократия это хорошо..
Asper
Asper
вчера в 23:02
Грамотный рестайл. Лайк.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:50
Было более менее своё, теперь под Челси закос
Foxes
Foxes
вчера в 20:35
Не плохая эмблема!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:32
Норм эмблема, симпатичная !
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