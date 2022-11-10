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вчера, 20:18

«Астон Вилла» показала новую эмблему клуба, которая будет использоваться с сезона 2023/24.

В июне 2022-го клуб объявил о начале работы по изменению дизайна нынешней клубной эмблемы. В финальный этап вышли два варианта, владельцы сезонных абонементов увидели их 4 ноября. У болельщиков также спросили, желают ли они сохранить текущий вариант логотипа. В итоге 77% опрошенных выбрали новую эмблему.