Червиченко считает, что Слуцкий может вернуться в РПЛ

Бывший президент «Спартака» предположил, какой клуб может возглавить , недавно покинувший «Рубин».

Абсолютно не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре» или в другом клубе РПЛ . Бывает так, что в одной команде получается, а в другой — нет. Причём не всегда зависит от человека. В первой команде игрок раскрывается полностью и становится звездой, а во второй совсем ничего не получается. Вспомните Комличенко в «Динамо» и посмотрите на него в «Ростове» — похожая ситуация с тренерами. В одном клубе получается всё, а в другом не можешь найти общий язык с игроками, которые не подходят под ту модель, которую хочешь создать: в итоге бьёшься-бьёшься, но ничего не выходит.