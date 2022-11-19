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Червиченко считает, что Слуцкий может вернуться в РПЛ

вчера, 23:59

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, какой клуб может возглавить Леонид Слуцкий, недавно покинувший «Рубин».

Абсолютно не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре» или в другом клубе РПЛ. Бывает так, что в одной команде получается, а в другой — нет. Причём не всегда зависит от человека. В первой команде игрок раскрывается полностью и становится звездой, а во второй совсем ничего не получается. Вспомните Комличенко в «Динамо» и посмотрите на него в «Ростове» — похожая ситуация с тренерами. В одном клубе получается всё, а в другом не можешь найти общий язык с игроками, которые не подходят под ту модель, которую хочешь создать: в итоге бьёшься-бьёшься, но ничего не выходит.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:41
После фиаско в Рубине желающих будет очень немного
Boricku
Boricku
сегодня в 03:26
Слуцкеру надо в Маккаби Хайфа , играющим тренделем !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:05
Слуцкий норм тренер, пусть возвращается,
jbepsq2x6js5
jbepsq2x6js5
сегодня в 00:11
Отдохнёт и вернётся обязательно
ue4by8jmnwzy
ue4by8jmnwzy
сегодня в 00:09
Слуцкий, как тренер, уже закончился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:05
Ему надо было с Рубином в РПЛ возвращаться...
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