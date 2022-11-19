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Гаджиев: «У бразильцев всегда был командный дух и дух победителя»

вчера, 22:47

Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал о том, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

Я всегда болел за сборные команды Советского Союза и России. А поддерживал всегда команды, которые показывали наиболее прогрессивный футбол и выделялись на общем фоне. Всегда хотелось, чтобы побеждали продвинутые команды.

Я поддерживал и переживал за Бразилию. Они симпатичны по нескольким причинам. Во-первых, это поистине футбольная держава. Жаль, что в последнее время им не удаётся выигрывать. Во-вторых, сколько бы ни сталкивался с бразильцами, они всегда были за свою команду. В них всегда был командный дух и дух победителя. По своей ментальности они ближе всего к россиянам, если не считать сербов.

Буду поддерживать бразильцев. Если говорить о силе, то наиболее котируются французы.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:07
Как раз с командным духом у них часто возникали проблемы.
Надеюсь, что Сборной Сербии с этим не будет трудностей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:49
А я буду болеть за Бразилию и Аргентину!
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