Чанов: «У сборной Бразилии подобрался довольно качественный состав»

Бывший вратарь ЦСКА поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Для всех непривычно, что чемпионат мира будет именно сейчас. Самое опасное то, что игроки вкатываются без перерыва в клубном футболе, футболисты получают много травм. Можно сравнить с 1982 годом, когда сборная СССР потеряла почти всю среднюю линию в матчах нашего чемпионата, а затем сразу начала играть на мундиале, а могли выступить и лучше, если бы не было тех повреждений. Летом перед ЧМ обычно шла пауза и была хорошая подготовка, но смотреть будет интересно, конечно же. Не хочу выделять фаворитов, но с интересом понаблюдаю за командой Бразилии, у них подобрался довольно качественный состав.

Буду болеть за бразильцев, но не потому что это Бразилия, а потому что у них новый свежий состав. 20 лет без побед на ЧМ для бразильцев очень много. Но я также буду отдельно для себя смотреть за игрой вратарей. В РПЛ игра голкиперов изменилась, вратари стали лучше играть ногами. Ранее мы восхищались Акинфеевым в этом аспекте игры, а теперь ребята подтянули это качество. Это веяние современного футбола, рад, что так случилось.