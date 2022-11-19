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Пономарёв: «Футболисты в Катаре адаптируются, всё будет хорошо»

вчера, 21:23

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Конечно, я буду следить за турниром. За кого буду болеть? Сложно сказать. Возможно, за хорватов. Они близки нашему народу и команда интересная. Но я планирую насладиться хорошим качественным футболом. Надеюсь увидеть новые имена и понаблюдать за выступлением уже состоявшихся звёзд.

Что касается фаворитов, то сложно назвать какую-то одну сборную. Многие называют Бразилию, но мы давно не видели настоящих бразильцев. У них великая команда собирается раз в несколько десятилетий, порой даже раз в 50 лет.

Что касается климата, то футболисты могут привыкнуть к разным условиям. Они адаптируются, всё будет хорошо, а игры первого тура уже смогут дать какие-то оценки каждой из команд.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 21:56, ред.
Адаптируются и подружатся с верблюдами...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:51
С пивом адаптация проходила бы быстрее.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
Заголовок такой - будто о наших пишет!
matrix333
matrix333
вчера в 21:37
В Катаре не будет просто.
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