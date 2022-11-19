Пономарёв: «Футболисты в Катаре адаптируются, всё будет хорошо»

Бывший футболист ЦСКА поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Конечно, я буду следить за турниром. За кого буду болеть? Сложно сказать. Возможно, за хорватов. Они близки нашему народу и команда интересная. Но я планирую насладиться хорошим качественным футболом. Надеюсь увидеть новые имена и понаблюдать за выступлением уже состоявшихся звёзд.

Что касается фаворитов, то сложно назвать какую-то одну сборную. Многие называют Бразилию, но мы давно не видели настоящих бразильцев. У них великая команда собирается раз в несколько десятилетий, порой даже раз в 50 лет.

Что касается климата, то футболисты могут привыкнуть к разным условиям. Они адаптируются, всё будет хорошо, а игры первого тура уже смогут дать какие-то оценки каждой из команд.