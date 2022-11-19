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Широков: «В России Дзюбу может позволить себе пригласить только „Сочи“»

вчера, 23:53

Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал «Сочи» идеальным вариантом для нападающего Артёма Дзюбы.

Единственная команда, которая на что-то претендует и может себе позволить пригласить Дзюбу — это «Сочи». В России больше никто не позовёт. Пойдёт ли Артём… Мне кажется, что для Дзюбы это идеальный вариант. Да и для «Сочи» на полгода точно неплохо. Вопрос лишь в том, готов ли он сюда приехать. Может быть, он грезит европейскими чемпионатами. Да, в Турции не совсем получилось. Может, у него есть ещё какие-то варианты. Но единственный более-менее нормальный вариант, который лично я для себя представляю — это «Сочи».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:40
Судя по тому, что Дзюба растренирован, его вряд ли вообще куда-то позовут.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:48
Хочет играть,пусть уменьшает свои финансовые аппетиты,это нормально когда игрок заканчивает карьеру в среднем клубе с понижением зарплаты
drug01
drug01
сегодня в 00:13
Пожалуй в Сочи у него не будет шансов
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