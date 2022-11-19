Чухлов: «На ЧМ-2022 буду болеть за тех, кто будет больше забивать»

Экс-футболист «Зенита» поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Буду болеть за красивый футбол. За тех, кто будет больше забивать.

Многие считают Бразилию и Аргентину фаворитами? Наверное, это из-за климатических условий. Южноамериканцам будет легче адаптироваться. Но чемпионат, вероятно, будет непредсказуемым. Сложно понять, как команды успели подготовиться. Раньше мне нравились итальянцы, а затем немцы. Но это дело прошлого, а сейчас сложно выделить какую-то команду. А бразильцы всегда считались фаворитами, это было на каждом мундиале.