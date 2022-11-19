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Чухлов: «На ЧМ-2022 буду болеть за тех, кто будет больше забивать»

вчера, 21:48

Экс-футболист «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Буду болеть за красивый футбол. За тех, кто будет больше забивать.

Многие считают Бразилию и Аргентину фаворитами? Наверное, это из-за климатических условий. Южноамериканцам будет легче адаптироваться. Но чемпионат, вероятно, будет непредсказуемым. Сложно понять, как команды успели подготовиться. Раньше мне нравились итальянцы, а затем немцы. Но это дело прошлого, а сейчас сложно выделить какую-то команду. А бразильцы всегда считались фаворитами, это было на каждом мундиале.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:59
Наверняка чемпионат будет не скучный и результативный, в закрытый футбол сейчас мало кто играет
Рубцовский
Рубцовский ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:32
Спасибо!
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 22:27
Посмотрим кто победит.
shlomo
shlomo
вчера в 22:12
Ая буду за наших... За Сербию!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
Болеть за красивый футбол - правильный подход!
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:02
За Бразилию зенитовскую
Гость
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