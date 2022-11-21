Арбитр матча Англии и Ирана добавил 14 минут к первому тайму

К первому тайму матча сборных Англии и Ирана в 1-м туре группового этапа чемпионата мира в Катаре добавили 14 минут.
Главный арбитр встречи Рафаэл Клаус принял данное решение в связи с тем, что в 1-м тайме врачи в течение около 11 минут оказывали помощь иранскому вратарю Али Бейранванду. Он получил травму головы, столкнувшись с защитником своей команды Маджидом Хоссейни.
В группе В также играют США и Уэльс.
Кстати, неплохо бы ввести лимит на время оказания помощи.
Через 3 минуты не вернулся в игру, значит что-то серьёзное, уходи за бровку, замена автоматом.
Кстати, неплохо бы ввести лимит на время оказания помощи.
Через 3 минуты не вернулся в игру, значит что-то серьёзное, уходи за бровку, замена автоматом.
Но вообще, стоило гораздо раньше менять вратаря. Он на ногах еле стоял. Почему пустили обратно в игру?
Так всё правильно по футбольной логике. Иранцы зачем-то протянули 10+ минут с этим вратарём. Ну после такого удара всё, замена, но нет. Понимаю что он сам хотел продолжить, ибо ЧМ всё-таки, но понимать то надо что уже не продолжишь с таким то носом.
Но вообще, стоило гораздо раньше менять вратаря. Он на ногах еле стоял. Почему пустили обратно в игру?
Так всё правильно по футбольной логике. Иранцы зачем-то протянули 10+ минут с этим вратарём. Ну после такого удара всё, замена, но нет. Понимаю что он сам хотел продолжить, ибо ЧМ всё-таки, но понимать то надо что уже не продолжишь с таким то носом.