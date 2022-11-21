Арбитр матча Англии и Ирана добавил 14 минут к первому тайму

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вчера, 17:42

К первому тайму матча сборных Англии и Ирана в 1-м туре группового этапа чемпионата мира в Катаре добавили 14 минут.

Главный арбитр встречи принял данное решение в связи с тем, что в 1-м тайме врачи в течение около 11 минут оказывали помощь иранскому вратарю . Он получил травму головы, столкнувшись с защитником своей команды Маджидом Хоссейни.