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Арбитр Федотов — об отменённом голе Эквадора: «VAR во всём разобрался»

вчера, 19:40
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом на 3-й минуте в матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора.

Гол в ворота Катара в игре с Эквадором отменён правильно. После того как вратарь Катара вышел из ворот, игрок Эквадора остался за линией офсайда. Он был ближе к воротам, чем предпоследний обороняющийся игрок сборной Катара, по которому и надо смотреть момент. Тут VAR во всём разобрался.

Матч открытия прошел сегодня, 20 ноября. Автором первого гола на ЧМ-2022 стал нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия, который реализовал одиннадцатиметровый на 16-й минуте встречи.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 20:14
тVARь во всём разобралась...
Boricku
Boricku
вчера в 20:14
Там было видно чётко, деньги рулят. Надо закрывать это посмешише.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:11
Он так должен разбираться всегда, а не избирательно.
monah-10
monah-10
вчера в 19:56
Наконец то дождались, это будет грандиозный праздник для болельщиков всего мира.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:52
Админ ресурс в действии...
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