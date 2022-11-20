Арбитр Федотов — об отменённом голе Эквадора: «VAR во всём разобрался»

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вчера, 19:40

Российский арбитр прокомментировал эпизод с отменённым голом на 3-й минуте в матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора.

Гол в ворота Катара в игре с Эквадором отменён правильно. После того как вратарь Катара вышел из ворот, игрок Эквадора остался за линией офсайда. Он был ближе к воротам, чем предпоследний обороняющийся игрок сборной Катара, по которому и надо смотреть момент. Тут VAR во всём разобрался.