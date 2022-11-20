Арбитр Федотов — об отменённом голе Эквадора: «VAR во всём разобрался»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом на 3-й минуте в матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора.
Гол в ворота Катара в игре с Эквадором отменён правильно. После того как вратарь Катара вышел из ворот, игрок Эквадора остался за линией офсайда. Он был ближе к воротам, чем предпоследний обороняющийся игрок сборной Катара, по которому и надо смотреть момент. Тут VAR во всём разобрался.
Матч открытия прошел сегодня, 20 ноября. Автором первого гола на ЧМ-2022 стал нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия, который реализовал одиннадцатиметровый на 16-й минуте встречи.