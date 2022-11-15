Карасёв обслужит товарищеский матч Узбекистан — Казахстан

Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Встреча состоится 16 ноября в 16:00 по московскому времени.
|Узбекистан-:-Казахстан
|16:00 Не начался
Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Встреча состоится 16 ноября в 16:00 по московскому времени.
Есть вопросов у матросов.😉.)
Иногда я захожу Instagram. Там есть сайт Чемпионат.из России.
Случайно увидел твои бывший фотографии.Три пацанов. Подумал это товарищ из Soccer.ru. так ли?
Или совпадений.
Есть вопросов у матросов.😉.)
Иногда я захожу Instagram. Там есть сайт Чемпионат.из России.
Случайно увидел твои бывший фотографии.Три пацанов. Подумал это товарищ из Soccer.ru. так ли?
Или совпадений.
Пожалел он ещё о том, что как бы ни отсудил, никто его обсуждать, ругать и посылать на три буквы не будет. Скучно...
Пожалел он ещё о том, что как бы ни отсудил, никто его обсуждать, ругать и посылать на три буквы не будет. Скучно...