Карасёв обслужит товарищеский матч Узбекистан — Казахстан

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вчера, 10:14

Российский арбитр получил назначение на товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Встреча состоится 16 ноября в 16:00 по московскому времени.