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Карасёв обслужит товарищеский матч Узбекистан — Казахстан

вчера, 10:14
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстан16:00 Не начался

Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Встреча состоится 16 ноября в 16:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:39
Шупя физкультпривет.
Есть вопросов у матросов.😉.)
Иногда я захожу Instagram. Там есть сайт Чемпионат.из России.
Случайно увидел твои бывший фотографии.Три пацанов. Подумал это товарищ из Soccer.ru. так ли?
Или совпадений.
Ravshan878
Ravshan878 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:30
Не только Макдональдс пожалуйста Плов,Казан Кабаб,Бешбармак,Димляма,Халим,Жз,и.т.д. Приятного аппетита дружище.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:02, ред.
Интересно, о чём подумал Сергей, когда ему сообщили о назначении ? Я знаю, что подумал... Вспомнил Европу, и сердце защемило.
Пожалел он ещё о том, что как бы ни отсудил, никто его обсуждать, ругать и посылать на три буквы не будет. Скучно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:15
Дорвался до европы
pomor45
pomor45
вчера в 11:11
Карасёв: обслуживать я рад, прислуживаться тошно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:10
Жизнь продолжается. Какое нить доверие...
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:05
Ну вот и международные матчи ... А жизнь то налаживается !
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:53
Если бы у тебя были запятые) А то непонятно: косячит Карасёв в последнее время или почти не косячит)
minai
minai
вчера в 10:51
Он же их засудит совсем.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:48
Ну хоть куда-то наших судей позвали - это уже хорошо.
LOpp
LOpp
вчера в 10:47
ну хоть в Ташкенте в Макдональдсе поест
galem72
galem72
вчера в 10:41
Думаю, победит зенит.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:38
Посмотрим что насудит Карась.... в последнее время не очень косячит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:24
Товарняки они судят без ошибок,а как чтото серьезное,так сразу куча ляпов!
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