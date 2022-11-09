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Безбородов обслужит «Динамо» и ЦСКА. Назначения судей на 17-й тур РПЛ

вчера, 11:49

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

11 ноября (пятница)

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Анатолий Цветнов.

12 ноября (суббота)

«Урал» – «Факел»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Торпедо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Валерий Данченко; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

13 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Чеботарёв.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:04
Смотрю не только на судью в поле, но и на ВАР. Эти друзья из ВАРа частенько портят не только саму игру, но кровь болельщикам.
РусБрянск
РусБрянск ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:02
Ну вы про Карасева не забываете,чтоб здесь не опозориться как с Ахматом решили взять на игру с Торпедо
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 15:00
Москалев,что то знакомая фамилия
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:43, ред.
Повезло Кукуяну,назначили на матч,а могли и отстранить.Ахмат промолчал за неназначенный пенальти.А надо было.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 13:35
Снова Левников судит Краснодар. Прошлый раз - с большим скандалом. Удалил ни за что, а за что - не удалил. Сломал игру, потом сразу же обмыл победу на семинаре на базе победителя. Где учил, как нужно судить. Ждем. Должно быть интересно.
Nottrow
Nottrow
вчера в 12:39
Москалева уже отстраняли на полгода за подсуживание спартаку, почему он опять обслуживает матчи спартака?
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:39
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:21
    Опять Спартаку фартового судью поставили...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:16
      Izmar
      Izmar
      вчера в 11:56
      Опять Москалев спартак обслужит по полной.
      Гость
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