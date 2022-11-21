Семак: «Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса»

Главный тренер «Зенита» оценил итоги первой части сезона для клуба.

Насколько доволен итогами первого этапа чемпионата России? Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определённые факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.

Была ли первая часть сезона гладкой? Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — ​как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывалось для нас непросто. Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат.