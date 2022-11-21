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Семак: «Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса»

вчера, 17:56

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итоги первой части сезона для клуба.

Насколько доволен итогами первого этапа чемпионата России? Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определённые факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.

Была ли первая часть сезона гладкой? Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — ​как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывалось для нас непросто. Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат.

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Бубнин
Бубнин
вчера в 18:47
Очень важно футболистам не расслабляться, а хорошо играть, забивать голы в ворота, улучшать качество игры, идти дальше, зарабатывать очки. Важен результат каждого матча, поэтому необходимо поддерживать стабильность качества игры, стараться не только играть на победу, но и обыгрывать соперника, не уступать ему, а побеждать, сохранять настрой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:11
Семак доволен,идут первыми,в раздевалке порядок,чего ещё желать!
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