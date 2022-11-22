«Реал» не собирается подписывать Роналду

«Реал» не заинтересован в возвращении Криштиану Роналду.
Ранее ходили слухи, что португалец может заключить с мадридцами краткосрочный контракт, но Sky утверждает, что испанцы сделают ставку в атаке на Карима Бензема и Родриго и не собираются подписывать форварда МЮ.
1. Очень большие деньги на з/п.
2. Ломать под Криштиану свою схему игры, иначе зачем его брать?
3. Токсичная атмосфера в раздевалке из-за раздутого эго португальца и как следствие ухудшение эмоционального состояния всей команды.
4. Невозможность наигрывать команду на перспективу, поскольку вокруг Криштиану невозможно строить команду будущего в силу его возраста.
Роналду может купить владелец клуба, поскольку не понимает футбольных тонкостей, но никак не тренер, для которого португалец будет только обузой. Челси - самый реальный претендент на Криштиану. А вот ПСЖ вряд ли, если и купят, то только ради одного - соединить в команде одновременно его и Месси, для игры он им не нужен, это чисто маркетинговый ход будет.
Вообще, у Криштиану две разумные дороги - в родной Спортинг, или в США.
1. Очень большие деньги на з/п.
2. Ломать под Криштиану свою схему игры, иначе зачем его брать?
3. Токсичная атмосфера в раздевалке из-за раздутого эго португальца и как следствие ухудшение эмоционального состояния всей команды.
4. Невозможность наигрывать команду на перспективу, поскольку вокруг Криштиану невозможно строить команду будущего в силу его возраста.
Роналду может купить владелец клуба, поскольку не понимает футбольных тонкостей, но никак не тренер, для которого португалец будет только обузой. Челси - самый реальный претендент на Криштиану. А вот ПСЖ вряд ли, если и купят, то только ради одного - соединить в команде одновременно его и Месси, для игры он им не нужен, это чисто маркетинговый ход будет.
Вообще, у Криштиану две разумные дороги - в родной Спортинг, или в США.
Реальность такова, что он никому не нужен. И дело не в возрасте. Тут целый ряд причин. Высокая зарплата, низкий КПД, скверный характер, негативное влияние на результаты команды и так далее. Любой потенциальный покупатель должен понимать, что придется перестраивать команду под игрока. Балласт не командный игрок, это знают все. Он будет забивать, а результаты команды ухудшаться. Стоит ли трансфер этого? Конечно, нет.
Реальность такова, что он никому не нужен. И дело не в возрасте. Тут целый ряд причин. Высокая зарплата, низкий КПД, скверный характер, негативное влияние на результаты команды и так далее. Любой потенциальный покупатель должен понимать, что придется перестраивать команду под игрока. Балласт не командный игрок, это знают все. Он будет забивать, а результаты команды ухудшаться. Стоит ли трансфер этого? Конечно, нет.
Ну а насчёт реала, зная какой президент этого великого клуба, не удивлюсь если на Роналду поставлена уже давно большая точка, а новость о завершении карьеры в реале это очередная утка.
Ну а насчёт реала, зная какой президент этого великого клуба, не удивлюсь если на Роналду поставлена уже давно большая точка, а новость о завершении карьеры в реале это очередная утка.