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«Реал» не собирается подписывать Роналду

вчера, 04:44

«Реал» не заинтересован в возвращении Криштиану Роналду.

Ранее ходили слухи, что португалец может заключить с мадридцами краткосрочный контракт, но Sky утверждает, что испанцы сделают ставку в атаке на Карима Бензема и Родриго и не собираются подписывать форварда МЮ.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:19
Да уходи уже куда нибудь бесплатно, в Бундеслигу например в Айнтрахт…
SonicStar
SonicStar ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 11:26
Так тренер Спортинга тоже категорически против прихода португалки. Спорт Дир так вообще грозится в отставку уйти, если Роналду возьмут. Так что тут только млс или на ближний восток
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:15
Конечно он не нужен сливочным. Перес хоть и старый, но не полный дурак. Он как предатель в данный момент, оскорбил всех и вся в МЮ, забивает крайне мало, всего 1 гол в 10 матчах АПЛ, теперь ещё надеется, что его серьёзный клуб купит?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:06
Любой грамотный тренер откажется от подписания Роналду, ибо это:
1. Очень большие деньги на з/п.
2. Ломать под Криштиану свою схему игры, иначе зачем его брать?
3. Токсичная атмосфера в раздевалке из-за раздутого эго португальца и как следствие ухудшение эмоционального состояния всей команды.
4. Невозможность наигрывать команду на перспективу, поскольку вокруг Криштиану невозможно строить команду будущего в силу его возраста.

Роналду может купить владелец клуба, поскольку не понимает футбольных тонкостей, но никак не тренер, для которого португалец будет только обузой. Челси - самый реальный претендент на Криштиану. А вот ПСЖ вряд ли, если и купят, то только ради одного - соединить в команде одновременно его и Месси, для игры он им не нужен, это чисто маркетинговый ход будет.

Вообще, у Криштиану две разумные дороги - в родной Спортинг, или в США.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 10:35
Замена Бенземы? Карим был не только палочкой-выручалочкой, он еще голевые раздавал. Был командным игроком, настоящим лидером. Балласт не такой. Ему нужно, чтобы на него играли. На команду играть он не умеет. Если бы Реал купил бы его, пришлось бы перестраивать под него команду
амурец
амурец
вчера в 10:26
может на время травмы Бензема и пригодился бы Роналду, но он ушёл в Ювентус как то не хорошо, а Перес такого не прощает
adekvat
adekvat
вчера в 10:13
Да ну вчера только писали замена Бензема, никому не нужна эта капризная девка.
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:06
А разве эта капризная женщина еще кого то интересует ?
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 10:03, ред.
"Сделают ставку на Карима Бензема ...", кста. Который травмировался и из-за травмы которого Роналду возможно получит краткосрочный контракт. Не ищите в этой новости логику, её здесь нет. Из какого бака сюда новости привозят? Хоть бы сами читали то, о чем пишут.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:56
Ожидаемо. Перес ещё не все мозги растерял)))
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 09:55
Ну вот и ответ... Довольно быстро...
Elliada
Elliada
вчера в 09:50
В последнее время появляется "новость" про переход балласта, а через некоторое время опровержение этой "новости". То ли журналистам делать нечего, то ли агент балласта создает эти слухи, чтобы подстегнуть другие клубы к трансферу, как это было в прошлом году, когда якобы МС был интересен балласт и МЮ начал действовать, за что поплатился позже.

Реальность такова, что он никому не нужен. И дело не в возрасте. Тут целый ряд причин. Высокая зарплата, низкий КПД, скверный характер, негативное влияние на результаты команды и так далее. Любой потенциальный покупатель должен понимать, что придется перестраивать команду под игрока. Балласт не командный игрок, это знают все. Он будет забивать, а результаты команды ухудшаться. Стоит ли трансфер этого? Конечно, нет.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 09:24, ред.
После его интервью, тепер в день будут 100 сообщений минимум, причем если с утра будет новость в обед дополнение, вечером полное опровержение. Итак до момента когда что-то определится. А пока, новостей будут хоть.... И не вижу смысла постоянно комментировать то что к вечеру будет не актуальным.

Ну а насчёт реала, зная какой президент этого великого клуба, не удивлюсь если на Роналду поставлена уже давно большая точка, а новость о завершении карьеры в реале это очередная утка.
ABir
ABir
вчера в 08:52
Разве, что в команду ветеранов
monah-10
monah-10
вчера в 07:36
Странно комментов вообще нету, всех уже наверное Р-он достал, что комментировать о нем что-то уже и не интересно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:00
Роналду скорее всего перейдёт в ПСЖ.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:00
Опять начинают эту эпопею🤦🏻‍♂️
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