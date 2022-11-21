Тилеманс решил уйти из «Лестера»

Футболист «Лестера» принял решение покинуть клуб следующим летом, заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Приоритетом для Тилеманса является поиск нового клуба на правах свободного агента.

Я думаю, что у «Арсенала» был большой шанс подписать его прошлым летом, но они решили придерживаться другой стратегии.