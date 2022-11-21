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Тилеманс решил уйти из «Лестера»

вчера, 11:38

Футболист «Лестера» Юри Тилеманс принял решение покинуть клуб следующим летом, заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Приоритетом для Тилеманса является поиск нового клуба на правах свободного агента.

Я думаю, что у «Арсенала» был большой шанс подписать его прошлым летом, но они решили придерживаться другой стратегии.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:05
Арсенал вроде как готов подписать его либо зимой за небольшие деньги, либо летом когда он станет свободным агентом.
Лестер конечно же по своей жадности остались у разбитого карыта с этим трансфером. Летом Арсенал предлагал за Тилеманса сумму близкую к 20 млн, но лисы хотели больше за игрока у которого оставался год по контракту и который дал понять что не хочет продлевать контракт....
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:01
Можно было и раньше это сделать.
ДСА
ДСА
вчера в 11:56
Сначала надо найти команду, а потом уходить. А то так и без клуба можно остаться.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 11:49
Давно пора из Лестера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:49
Лестер сейчас очень плох, Чего за него держаться?
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