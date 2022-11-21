Тилеманс решил уйти из «Лестера»

Футболист «Лестера» Юри Тилеманс принял решение покинуть клуб следующим летом, заявил инсайдер Фабрицио Романо.
Приоритетом для Тилеманса является поиск нового клуба на правах свободного агента.
Я думаю, что у «Арсенала» был большой шанс подписать его прошлым летом, но они решили придерживаться другой стратегии.
Лестер конечно же по своей жадности остались у разбитого карыта с этим трансфером. Летом Арсенал предлагал за Тилеманса сумму близкую к 20 млн, но лисы хотели больше за игрока у которого оставался год по контракту и который дал понять что не хочет продлевать контракт....
Лестер конечно же по своей жадности остались у разбитого карыта с этим трансфером. Летом Арсенал предлагал за Тилеманса сумму близкую к 20 млн, но лисы хотели больше за игрока у которого оставался год по контракту и который дал понять что не хочет продлевать контракт....