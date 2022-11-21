«Ливерпуль» рассчитывает подписать Деклана Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в «Ливерпуль».
«Красные» рассматривают вариант с подписанием хавбека. Главный тренер «Ливеруля» Юрген Клопп является поклонником таланта Райса.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 20 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
Ожидается, что «красные» будут нуждаться в усилении полузащиты как в январе, так и следующим летом, поскольку Юрген Клопп надеется устранить дисбаланс в этой позиции. У немца есть только Наби Кейта и Артур Мело в том, что считается их «лучшим» возрастным диапазоном, но в этом сезоне пара сыграла всего 20 минут.
Клопп и «Ливерпуль» являются давними поклонниками Джуда Беллингема, но знают, что перед ними стоит невероятно сложная задача — заманить 19-летнего футболиста на «Энфилд» в условиях конкуренции со стороны таких клубов, как «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Сити». И хотя скауты, несомненно, будут наблюдать за звездой дортмундской «Боруссии», внимание также будет обращено на его вероятного партнера по полузащите Райса.
Нужна куча денег.
Ожидается, что «красные» будут нуждаться в усилении полузащиты как в январе, так и следующим летом, поскольку Юрген Клопп надеется устранить дисбаланс в этой позиции. У немца есть только Наби Кейта и Артур Мело в том, что считается их «лучшим» возрастным диапазоном, но в этом сезоне пара сыграла всего 20 минут.
Клопп и «Ливерпуль» являются давними поклонниками Джуда Беллингема, но знают, что перед ними стоит невероятно сложная задача — заманить 19-летнего футболиста на «Энфилд» в условиях конкуренции со стороны таких клубов, как «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Сити». И хотя скауты, несомненно, будут наблюдать за звездой дортмундской «Боруссии», внимание также будет обращено на его вероятного партнера по полузащите Райса.
Нужна куча денег.