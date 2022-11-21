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«Ливерпуль» рассчитывает подписать Деклана Райса

вчера, 13:06

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в «Ливерпуль».

«Красные» рассматривают вариант с подписанием хавбека. Главный тренер «Ливеруля» Юрген Клопп является поклонником таланта Райса.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 20 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:30
Челси тоже хочет вернуть воспитанника. Да и сам он хочет в Челси по его же словам.
Namuri
Namuri
вчера в 13:24
Ливерпуль» будет следить за кампанией Деклана Райса на Чемпионате мира, чтобы увидеть, сможет ли полузащитник справиться с большим игровым давлением.

Ожидается, что «красные» будут нуждаться в усилении полузащиты как в январе, так и следующим летом, поскольку Юрген Клопп надеется устранить дисбаланс в этой позиции. У немца есть только Наби Кейта и Артур Мело в том, что считается их «лучшим» возрастным диапазоном, но в этом сезоне пара сыграла всего 20 минут.

Клопп и «Ливерпуль» являются давними поклонниками Джуда Беллингема, но знают, что перед ними стоит невероятно сложная задача — заманить 19-летнего футболиста на «Энфилд» в условиях конкуренции со стороны таких клубов, как «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Сити». И хотя скауты, несомненно, будут наблюдать за звездой дортмундской «Боруссии», внимание также будет обращено на его вероятного партнера по полузащите Райса.

Нужна куча денег.
xssb5amb54tf
xssb5amb54tf
вчера в 13:13
Это было бы хорошим усиление для клопповской банды
Гость
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