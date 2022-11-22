«Атлетико» хочет отдать Фелиша в аренду

У «Атлетико» нет предложений по форварду Жоау Фелишу, пишет AS.
Утверждается, что теперь клуб постарается найти вариант с арендой для португальского нападающего.
В текущем сезоне на счету Фелиша 12 матчей в Ла Лиг3, 3 гола и 3 ассиста.
У «Атлетико» нет предложений по форварду Жоау Фелишу, пишет AS.
Утверждается, что теперь клуб постарается найти вариант с арендой для португальского нападающего.
В текущем сезоне на счету Фелиша 12 матчей в Ла Лиг3, 3 гола и 3 ассиста.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336378/felish-zhoau-atletiko 22.11.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336378/felish-zhoau-atletiko 22.11.2022