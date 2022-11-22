«Атлетико» хочет отдать Фелиша в аренду

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вчера, 06:21

У «Атлетико» нет предложений по форварду , пишет AS.

Утверждается, что теперь клуб постарается найти вариант с арендой для португальского нападающего.

В текущем сезоне на счету Фелиша 12 матчей в Ла Лиг3, 3 гола и 3 ассиста.