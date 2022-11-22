Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Атлетико» хочет отдать Фелиша в аренду

вчера, 06:21

У «Атлетико» нет предложений по форварду Жоау Фелишу, пишет AS.

Утверждается, что теперь клуб постарается найти вариант с арендой для португальского нападающего.

В текущем сезоне на счету Фелиша 12 матчей в Ла Лиг3, 3 гола и 3 ассиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРоналду может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии
Сегодня, 12:56
Слухи«Ньюкасл» и «Челси» не собираются подписывать Роналду
Сегодня, 11:50
Слухи«Ньюкасл» хочет подписать Маркуса Тюрама
Сегодня, 11:16
Роналду запустил Апокалипсис. Легенду выгнали из МЮ, все мысли о ЧМ-2022
Сегодня, 10:23Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
ПСЖ готов предложить 80 млн евро за Эндрика и Эстевао
Сегодня, 10:13
Слухи«Бавария», МЮ и ПСЖ готовы взять Фелиша в аренду
Сегодня, 09:55
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 11:53
Я тоже застыл в раздумьях, когда узнал о трансфере Феликса в Матрас. Не знаю, как можно было удариться головой, чтобы одобрить переход шустрого не контрового атакера в автобусный застой.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 08:59
Зачем Симеоне брал его, сразу было понятно, что Фелиш не под его Антифутбол. Карьеру испортил пацану!
k6rdqndjqz48
k6rdqndjqz48
вчера в 08:08
в Ла Лиг3
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336378/felish-zhoau-atletiko 22.11.2022
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:15
Наверное много просят, потому и предложений нет
нечитайло
нечитайло
вчера в 06:29
Россия отличный вариант
Gahi
Gahi
вчера в 06:26
У каждого тренера свои виды на футболистов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 