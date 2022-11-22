Матч Дании и Туниса завершился первой безголевой ничьей на мундиале

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вчера, 17:58

Сборные Дании и Туниса не забили голов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Это первый безголевой матч на текущем турнире. Примечательно, что на предыдущем чемпионате мира в 2018 году единственная нулевая ничья была зафиксирована как раз в игре сборной Дании. Тогда они сыграли 0:0 с Францией.

Дания и Тунис на данный момент делят первую строчку группы D, в их активе по 1 баллу. Позднее сегодня в этой группе сыграют Франция и Австралия.