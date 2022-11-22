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Матч Дании и Туниса завершился первой безголевой ничьей на мундиале

вчера, 17:58
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 0Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Сборные Дании и Туниса не забили голов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Это первый безголевой матч на текущем турнире. Примечательно, что на предыдущем чемпионате мира в 2018 году единственная нулевая ничья была зафиксирована как раз в игре сборной Дании. Тогда они сыграли 0:0 с Францией.

Дания и Тунис на данный момент делят первую строчку группы D, в их активе по 1 баллу. Позднее сегодня в этой группе сыграют Франция и Австралия.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 00:31
Дании дальше делать нечего.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 19:26
Датчане как так? Не обыграть Тунис это вторая сенсация на этом чм.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:13
Отсутствие голов и визги Генича, только этим запомнился матч.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 19:03
Да уж. Еще вчера говорил друзьям, что Дания чуть ли не теневой фаворит на этом ЧМ. Теперь стыдно даже немного.
vova505
vova505
вчера в 18:56
И разгром был
И "голевая" ничья
И позор / сенсация
А вот теперь и "безголевая" ничья
pomor45
pomor45
вчера в 18:48
Футбол мельчает - мы впереди.
barca200885
barca200885 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:37
В плейофф пусть сначала выйдут, а там видно будет, кто реально в каких кондициях.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:21
Игра до гола отсюда такое напряжение и нервы. Это мы на расслабоне смотрим). А, какого болельщикам на арене!? 14-й номер Туниса имел в первом тайме 2 момента и во втором 1, но впустую. Напомнил Мелкадзе из Сочи). Хоть играют в разных амплуа по моему. Этот парень оказывается Черчесова игрок.
Были курезные моменты. Когда датчанин с полуметра бил головой попав в штангу, а сам оказался в воротах).
Рассмешил).
С боевой ничьей команды. Для Туниса, это, как победа.
valt134
valt134
вчера в 18:17
Датчане-Молодцы! Прикапливаю за них.
Прохорович
Прохорович ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 18:15
Наверняка лучше мы то Дании как влетели на ЧЕ
adekvat
adekvat
вчера в 18:15
Для тех кто ставит ставки Дания и Аргентина граничат с Гондурасом.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:11
Ждал победы датчан)
Нравится их игра. Посмотрим дальше
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:08
Эквадор, Саудовская Аравия, Тунис.... Показывают, что статистами не будут...
Впечатляют кондиции афро-негроидной расы...
bacek15
bacek15
вчера в 18:07
Тунис хорошо играет. Может быть даже лучше чем сборная России. ))
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 18:04
Дания и Тунис обошлись без голов, если не считать тех, что были забиты командами с офсайда, но даже несмотря на это, матч скучным не назовёшь, хорошие скорости, много борьбы, и склонен полагать, что датчане с «карфагенскими орлами» себя ещё покажут.
minai
minai
вчера в 18:04
Псевдовикинги не смогли таки обыграть бедуинов.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:03
После таких матчей понимаешь что сборная России не потерялась бы на этом чемпионате.желаю пшекам сегодня проиграть ацтекам с крупным счетом
Capral
Capral
вчера в 18:01
Комедия ошибок- неназначенные пенальти в обе стороны. Я болел за Данию, но они разочаровали...
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:00
Справедливый результат, Дания хоть и была фаворитом, но на победу точно не наиграла! Посмотрим что будет дальше....
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