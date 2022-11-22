«Урал» переиграл ЦСКА по пенальти в Кубке России

«Урал» переиграл ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).
В основное время команды голов не забили, в серии пенальти сильнее оказались хозяева.
«Урал» лидирует в группе D (11 очков), «армейцы» идут на 2-й строчке (10 баллов).
Как я и говорил, для ЦСКА и Федотова это не просто игра, а доказательство своего класса. Как видно по сравнению с составом и схемами тренерских штабов команда Ганчаренко хоть и в серии пенальти, но всё-таки доказала своё преимущество.
А теперь большой вопрос к руководству клуба ЦСКА - неужели товарищ Федотов есть тот главный тренер который может сделать из ЦСКА той командой которая может быть конкурентно способным коллективом в борьбе за золотые или хотя бы серебряные медали чемпионата России? За кубок уже даже не говорю, и этот матч, думаю, дал ответ на этот вопрос.
При всём уважении к главному тренеру Федотову, у которого что-то получалось в Сочи, но это только короткий период. И к мастерству и качеству главного тренера это не имеет никакого отношения. Просто Сочинский триумф под руководством Федотова, это было всего навсего сочетание нескольких факторов, слабость и кризис у клубов-претендентов за высокие места, Спартака, Динамо, Локомотива, Ростова, и т.д. Федотов обыкновенный тренер среднего уровня и никаких выдающихся достижений у него не было.
Могу, конечно, и ошибаться, время покажет, но ЦСКА даже при том что сейчас нет еврокубковых матчей, наврядли сможет завоевать даже внутри чемпионата России серебряные медали.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а ЦСКА в любом случае только Удачи !
Как я и говорил, для ЦСКА и Федотова это не просто игра, а доказательство своего класса. Как видно по сравнению с составом и схемами тренерских штабов команда Ганчаренко хоть и в серии пенальти, но всё-таки доказала своё преимущество.
А теперь большой вопрос к руководству клуба ЦСКА - неужели товарищ Федотов есть тот главный тренер который может сделать из ЦСКА той командой которая может быть конкурентно способным коллективом в борьбе за золотые или хотя бы серебряные медали чемпионата России? За кубок уже даже не говорю, и этот матч, думаю, дал ответ на этот вопрос.
При всём уважении к главному тренеру Федотову, у которого что-то получалось в Сочи, но это только короткий период. И к мастерству и качеству главного тренера это не имеет никакого отношения. Просто Сочинский триумф под руководством Федотова, это было всего навсего сочетание нескольких факторов, слабость и кризис у клубов-претендентов за высокие места, Спартака, Динамо, Локомотива, Ростова, и т.д. Федотов обыкновенный тренер среднего уровня и никаких выдающихся достижений у него не было.
Могу, конечно, и ошибаться, время покажет, но ЦСКА даже при том что сейчас нет еврокубковых матчей, наврядли сможет завоевать даже внутри чемпионата России серебряные медали.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а ЦСКА в любом случае только Удачи !