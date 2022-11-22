«Урал» переиграл ЦСКА по пенальти в Кубке России

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вчера, 17:25

«Урал» переиграл ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).

В основное время команды голов не забили, в серии пенальти сильнее оказались хозяева.

«Урал» лидирует в группе D (11 очков), «армейцы» идут на 2-й строчке (10 баллов).