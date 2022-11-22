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«Урал» переиграл ЦСКА по пенальти в Кубке России

вчера, 17:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

«Урал» переиграл ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).

В основное время команды голов не забили, в серии пенальти сильнее оказались хозяева.

«Урал» лидирует в группе D (11 очков), «армейцы» идут на 2-й строчке (10 баллов).

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Все комментарии
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:24
Гончаренко очередной раз доказывает, что он топовый тренер!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:46, ред.
Урал с 10-м "юбилейным" официальным матчем без поражений на высшем уровне...
8 побед..2-е ничьи...

Браво "Урал" !!!
Браво Гончаренко !!!

Даже удивительно как приход одного человека в клуб может его преобразить....
hjlzuf
hjlzuf ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:40
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 21:34
    Цска сейчас хорош
    Без ремня и без галош
    На игру выходит томно
    Но играет правда стрёмно.....
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 20:48
    Это с каких это пор официальные матчи переносят из-за товарняка в котором тем более играет дубль?!
    hjlzuf
    hjlzuf ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 20:15
    У Зенита игра с сильным соперником. Игра принципиальная. Бразильцев не отпустил потому, что их никто не вызывал, а отпуск ещё не начался. Игру с Факелом перенесли по просьбе Зенита потому, что Зенит должен был подготовиться к сегодняшней игре с Цверной.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 19:56
    Как тут можно выигрывать, если по воротам попадать разучились. Есть над чем в межсезонье работать...
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 19:48
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 19:40, ред.
      Гинер ему в ответ: Нужен мне работник
      Повар, конюх и плотник.
      А где найти мне такого
      Служителя не слишком дорогого?
      А. С. Пушкин
      pomor45
      pomor45 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 19:31, ред.
      Видно черпает себя не ложкой, а ушатами.
      112910415
      112910415
      вчера в 19:16
      Урал творит чудеса !
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ hjlzuf (раскрыть)
      вчера в 19:03
      И Зенит не настраивается! Да так что негров домой не отпустил, Кузяева в сборную и матч с Факелом перенес!)))
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 18:53, ред.
      Мои искренние поздравления команде Урал.

      Как я и говорил, для ЦСКА и Федотова это не просто игра, а доказательство своего класса. Как видно по сравнению с составом и схемами тренерских штабов команда Ганчаренко хоть и в серии пенальти, но всё-таки доказала своё преимущество.

      А теперь большой вопрос к руководству клуба ЦСКА - неужели товарищ Федотов есть тот главный тренер который может сделать из ЦСКА той командой которая может быть конкурентно способным коллективом в борьбе за золотые или хотя бы серебряные медали чемпионата России? За кубок уже даже не говорю, и этот матч, думаю, дал ответ на этот вопрос.

      При всём уважении к главному тренеру Федотову, у которого что-то получалось в Сочи, но это только короткий период. И к мастерству и качеству главного тренера это не имеет никакого отношения. Просто Сочинский триумф под руководством Федотова, это было всего навсего сочетание нескольких факторов, слабость и кризис у клубов-претендентов за высокие места, Спартака, Динамо, Локомотива, Ростова, и т.д. Федотов обыкновенный тренер среднего уровня и никаких выдающихся достижений у него не было.

      Могу, конечно, и ошибаться, время покажет, но ЦСКА даже при том что сейчас нет еврокубковых матчей, наврядли сможет завоевать даже внутри чемпионата России серебряные медали.

      Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а ЦСКА в любом случае только Удачи !
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 18:16
      придумали какой то турнир он только ради матча Спартак -Зенит их сразу же свели в одну группу и всё а так больше никакого понту
      nubom
      nubom ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 18:14
      Паредес еще душой в Питере...
      dok66
      dok66
      вчера в 18:13
      Урал с трудовой победой , хоть и по пенальти . Но первое место карман не тянет .
      Futurista
      Futurista ответ nubom (раскрыть)
      вчера в 18:08
      Мужики из Аргентины)...
      РусБрянск
      РусБрянск
      вчера в 18:00
      Как такую игру не показали по Матч тв? Показывают чушь саудитов,аргентинцев,датчан,они фигня возле игры Федотова и его Ко.
      hjlzuf
      hjlzuf
      вчера в 17:58
      Это кубок. На этот матч ЦСКА особо не настраивался.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 17:56
      Видно не тот климат для Федотова.... Холодно...
      Пусть и по пенальти, но Урал на классе дожал....)
      lotsman
      lotsman
      вчера в 17:46, ред.
      Не ожидал от армейцев такой игры, не ожидал.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 17:42
      Федотову пора сборную Аргентины тренеровать
      makkie
      makkie
      вчера в 17:42
      8 игр - 1 победа
      Достойная статистика у цска в последних матчах, Федотов явно взял победный курс и не отступает от него.
      Видать все силы на маты и оскорбления соперников уходят. Ну да ладно, простим невоспитанному человеку его хамство.
      makkie
      makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 17:41
      Ахах ты же еще недавно его лучшим тренером РПЛ называл?)
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 17:33
      Уверен, что Федотов исчерпал себя.
      Штанмайер
      Штанмайер
      вчера в 17:30
      а чо это кто-то смотрел))))там ведь настоящие команды играют а не это...
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 17:26
      Опять не шмогли! У ЦСКА в 8-и последних официальных играх лишь 1 победа!
      nubom
      nubom
      вчера в 17:25
      Эй, физкультурнички… Поразмялись на морозце? А в Катаре сейчас мужики в футбол играют!
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