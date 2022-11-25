Замбо Ангисса: «Нужно уметь подниматься после падений»

Футболист сборной Камеруна поделился досадой по поводу поражения своей национальной команды в матче чемпионата мира против Швейцарии (0:1).

Мне грустно, я зол и разочарован. Мы не заслужили этого. Мы неплохо играли, у нас возникали моменты. В контратаке у нас были шансы на гол. Нужно уметь подниматься после падений, у нас должно это получиться. Нет сожалений, ибо мы хотели проявить себя максимально, но мы проиграли.