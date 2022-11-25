Замбо Ангисса: «Нужно уметь подниматься после падений»

Футболист сборной Камеруна Андре-Франк Замбо Ангисса поделился досадой по поводу поражения своей национальной команды в матче чемпионата мира против Швейцарии (0:1).
Мне грустно, я зол и разочарован. Мы не заслужили этого. Мы неплохо играли, у нас возникали моменты. В контратаке у нас были шансы на гол. Нужно уметь подниматься после падений, у нас должно это получиться. Нет сожалений, ибо мы хотели проявить себя максимально, но мы проиграли.
желанием борьбы, для них не существовало авторитетов! Каково же они наделали "шороха" на ЧМ 90 года!
желанием борьбы, для них не существовало авторитетов! Каково же они наделали "шороха" на ЧМ 90 года!