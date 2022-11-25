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Замбо Ангисса: «Нужно уметь подниматься после падений»

вчера, 09:32
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 0Логотип футбольный клуб КамерунКамерунМатч завершен

Футболист сборной Камеруна Андре-Франк Замбо Ангисса поделился досадой по поводу поражения своей национальной команды в матче чемпионата мира против Швейцарии (0:1).

Мне грустно, я зол и разочарован. Мы не заслужили этого. Мы неплохо играли, у нас возникали моменты. В контратаке у нас были шансы на гол. Нужно уметь подниматься после падений, у нас должно это получиться. Нет сожалений, ибо мы хотели проявить себя максимально, но мы проиграли.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:19
Эти соберутся, будут биться до конца.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:01
Камерунцы в конце матча выглядели растерянными и обречённым что ли! Сразу вспомнилось то поколение сборной Камеруна которое тренировал Валерий Непомнящий! Недостаток мастерства компенсировался бешеной самоотдачей и
желанием борьбы, для них не существовало авторитетов! Каково же они наделали "шороха" на ЧМ 90 года!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:48
Швейцарию нужно было выигрывать.
Гость
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