Сборная России в марте может провести матчи с командами-участницами ЧМ-2022

Вице‑президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о том, что сборная России в марте 2023-го года может провести товарищеские матчи с командами из числа участников ЧМ-2022 из дружественных стран.
Мы сейчас в такой ситуации, что нам условия диктуют соперники. Если говорить о марте, то есть варианты из участников ЧМ (из ряда дружественных стран), с кем можно сыграть. Саудовская Аравия? Да, возможно.
Надо переходить в Азию.
Для перехода из одной конфедерации в другую недостаточно просто желание нужно согласие обоих и разрешение ФИФА.
ЧМ показывает, что азиатские страны умеют играть, последние товарищеские игры показывают, что наш уровень скорее всего не позволит выиграть нам Чемпионат Азии, так что я за переход.
Надо переходить в Азию.
Для перехода из одной конфедерации в другую недостаточно просто желание нужно согласие обоих и разрешение ФИФА.
ЧМ показывает, что азиатские страны умеют играть, последние товарищеские игры показывают, что наш уровень скорее всего не позволит выиграть нам Чемпионат Азии, так что я за переход.