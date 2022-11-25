Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Сборная России в марте может провести матчи с командами-участницами ЧМ-2022

вчера, 20:27

Вице‑президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о том, что сборная России в марте 2023-го года может провести товарищеские матчи с командами из числа участников ЧМ-2022 из дружественных стран.

Мы сейчас в такой ситуации, что нам условия диктуют соперники. Если говорить о марте, то есть варианты из участников ЧМ (из ряда дружественных стран), с кем можно сыграть. Саудовская Аравия? Да, возможно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роднина: «Кто хочет посмотреть хороший футбол, придёт на стадион без пива»
Сегодня, 01:11
Червиченко: «Месси мне в плане восприятия нравится больше, чем Роналду»
Вчера, 23:59
Нигматуллин: «Посмотрю Кубок России, если не будет пересечений с ЧМ»
Вчера, 22:59
Митрюшкин: «Я уверен, что „Химки“ не вылетят в этом сезоне из Премьер-Лиги»
Вчера, 21:47
Кожемякин: «Талалаев пропагандирует очень агрессивный футбол»
Вчера, 21:36
Мостовой высказался об игре сборных на чемпионате мира
Вчера, 21:19
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:52
ВЫ в группе смерти оказались друг на ставках)
salleeh
salleeh
сегодня в 01:56
Никто нас не унизит так, как это можем сделать мы сами. Сыграем с Катаром и с Коста-Рикой, и хорошо если в ничью…
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:30
Прям нынешний Зенит со всеми его бразильцами - однозначно один из фаворитов азиатской ЛЧ, но в решающих играх на вылет может случиться что угодно. А вот сборная вряд ли. На уровне просто выхода из группы чемпионата Азии, очень пока слабы.
протон
протон
сегодня в 00:28
Азия это миллиарды людей, это огромный рынок, который развивается с каждым годом, а Европа это вчерашний день цивилизации.
Надо переходить в Азию.
Для перехода из одной конфедерации в другую недостаточно просто желание нужно согласие обоих и разрешение ФИФА.
ЧМ показывает, что азиатские страны умеют играть, последние товарищеские игры показывают, что наш уровень скорее всего не позволит выиграть нам Чемпионат Азии, так что я за переход.
протон
протон
сегодня в 00:25
ЧМ показывает, что азиатские страны умеют играть, последние товарищеские игры показывают, что наш уровень скорее всего не позволит выиграть нам Чемпионат Азии, так что я за переход. Кстати, у меня нет уверенности, что ”Зенит” выиграет ЛЧ Азии. Я не большой специалист по восточному футболу, но у меня есть сомнения, что мы там зажжем.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 22:30
Было бы на что смотреть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:21
"Надежды юношей питают" (Глеб Глинка). Для чего нам, болельщикам, эта новость ? Ясно для чего: сб.России может сыграть с участником ЧМ ! Нет бОльшего унижения, чем слышать такое.
Провокатор
Провокатор
вчера в 22:11
Сербия!
Дмитрюк
Дмитрюк
вчера в 21:47
А может и не провести. А может выиграет следующий чемприонат мира, а может и не выиграет. А может..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 21:46
Привыкаем картошку в мундире есть вместо фри? Привыкнем и с таджиками и киргизами играть. Не все сразу. Тем более не факт, что к марту все из перечисленных стран останутся дружественными. Но есть еще Багамы, Бермуды, Папуа и много иных соперников нам по зубам.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:42
Саудиты справятся с Россией. Катар при желании вничью может...
Boricku
Boricku
вчера в 21:27
Надо новый чемпионат мира проводить, сразу видны пробелы.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:22
Катар, Иран, Сауды, Сербия - кто-то из них. Но если настроение и игра сборной будет подобно играм с таджиками и узбеками, то лучше вообще ни с кем не играть!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:19
Да и не особо надо.РПЛ сейчас зрелищный чемпионат и вообще мы футболом не обделены.
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:02
А Катар хоть согласится?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:36
Сербия наш дружбан! Вот будет заруба!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:36
Пропагандисткая формулировка вероятного матча с Ираном каким-нибудь…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:29
Всё это маленькое утешение на фоне футбольных событий в Катаре...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 